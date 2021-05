Przedstawiamy najlepsze dodatki do Opery. Dzięki nim wykorzystasz pełen potencjał drzemiący w tej przeglądarce. Są wśród nich takie, które zwiększą twoje bezpieczeństwo, jak i takie, które pozytywnie wpłyną na twój komfort.

Wykorzystaj potencjał Opery

Opera nie jest najpopularniejszą przeglądarką internetową. Do Chrome’a, Edge’a, a nawet Firefoksa sporo jej pod tym względem brakuje. Przynajmniej globalnie, bo w Polsce to mocna trzecia siła – korzysta z niej mniej więcej co dziewiąty użytkownik Internetu w naszym kraju. Nierzadko jednak nie wykorzystuje on pełnego potencjału drzemiącego w tym programie, a jest on naprawdę niemały.

Jeśli obawiasz się, że możesz być jednym z tych, którzy nie czerpią z Opery tak wiele, jak się da, to najwyższy czas to zmienić. Zrobisz to, korzystając z dodatków. W tym miejscu polecamy te najlepsze – i już teraz mały spoiler: niektórych z nich nie musisz nawet instalować, bo są już w pakiecie.

Najlepsze dodatki do Opery w 2021 roku:

uBlock Origin - Internet bez reklam

Nawet osoby, które normalnie nie korzystają z rozszerzeń, na instalację tego jednego jednak się decydują. Chodzi oczywiście o bloker reklam. O ile bowiem są strony, które nie dopuszczają u siebie nachalnych, inwazyjnych i nieodpowiednich reklam, to niestety spora część Internetu jest zalana banerami najgorszego rodzaju. Do wyboru jest wiele różnych dodatków tego typu, a jednym z najbardziej godnych polecenia jest uBlock Origin.

uBlock Origin jest skuteczny i prawie w ogóle nie obciąża komputera. Nie ma więc negatywnego, a ma za to pozytywny wpływ na komfort przeglądania Internetu. W razie gdyby jakaś strona nie działała poprawnie, w każdej chwili możesz wyłączyć blokadę reklam. Możesz też dodać wybrane strony na białą listę (aby wynagrodzić pracę autorów ze swoich ulubionych serwisów).

HTTPS Everywhere - przeglądaj Internet bezpiecznie

Bloker reklam to w dzisiejszych czasach podstawa, ale dobrze zrobisz, jeśli skorzystasz z pomocy jeszcze jednego rozszerzenia z kategorii „bezpieczeństwo”. Mamy tu na myśli HTTPS Everywhere, a więc dodatek, który zgodnie z nazwą automatycznie przełącza nas ze stron bez szyfrowania (HTTP) na ich wersje z szyfrowaniem (HTTPS). Warto podkreślić, że za to nieduże rozszerzenie odpowiada Electronic Frontier Foundation. Dobrze jest mieć je zainstalowane.

Enhancer for YouTube - oglądaj tak jak chcesz

Wygodnie zmieniaj szybkość odtwarzania, przypinaj odtwarzacz tak, by nie znikał podczas scrollowania i dopasuj jego wygląd do swoich preferencji. To tylko kilka spośród dziesiątek opcji oferowanych przez rozszerzenie Enhancer for YouTube. Dzięki niemu korzystanie z najpopularniejszego serwisu wideo jest na Operze jeszcze wygodniejsze, a ty masz jeszcze większą kontrolę nad tym, jak wszystko wygląda i jak działa.

Enhancer for YouTube usuwa też reklamy z filmów, ale jeśli chcemy wspierać naszych ulubionych twórców, to możemy stworzyć „białą listę” kanałów. Pozwala też na automatyczne sortowanie komentarzy, rozwijanie całego opisu czy też wstrzymywanie odtwarzania, gdy na innej karcie włączymy inny film. Najlepsze zaś, że te potężne narzędzia podane są w przystępnej formie.

The Printliminator - drukuj tylko to, co potrzebujesz

Tymczasem przechodzimy do rozszerzeń z gatunku tych praktycznych. Pierwszym z dwóch, o których chcielibyśmy ci powiedzieć, jest The Printliminator. Dodatek ten umożliwia wygodne przygotowanie strony do druku. Założenia są proste: pozbądź się wszystkich elementów, które są zbędne, wyczyść style, a następnie – już na ekranie podglądu – dopasuj szerokości marginesów i tak dalej, i tak dalej. Możliwości nie są może jakieś gigantyczne, ale w tej prostocie tkwi siła tego rozszerzenia.

Sidebar Sticky Note - twoje miejsce na notatki

Innym niedużym, ale też zdecydowanie praktycznym dodatkiem jest Sidebar Sticky Note. Jego nazwa zdradza właściwie wszystko – to nic innego jak cyfrowe „karteczki samoprzylepne”, dla których rolę tablicy spełnia przeglądarkowy pasek boczny. Dzięki temu masz je zawsze pod ręką.

Korzystanie z rozszerzenia Sidebar Sticky Note jest tak proste, jak to tylko możliwe. Nową notatkę tworzy się poprzez kliknięcie plusika w lewym górnym rogu, a kasuje się, klikając przycisk „trash”. Notatki możesz też swobodnie przemieszczać po tablicy, a samą treść do pewnego stopnia formatować (Ctrl+B to pogrubienie, Ctrl+I to kursywa, a Ctrl+U to podkreślenie).

Install Chrome Extensions - dodatki z Chrome'a w Operze

Najważniejsze rozszerzenie jest jednak zupełnie inne. Nazywa się Install Chrome Extensions i tak jak sugeruje to ta nazwa, dzięki niemu zainstalujesz w Operze dodatki stworzone z myślą o przeglądarce Google Chrome. To oznacza dostęp do mnóstwa dodatków (ale nie motywów), które znaleźć możesz w oficjalnym sklepie Chrome Web Store.

A skoro już przy tym jesteśmy, to sprawdź, jakie są najlepsze dodatki do Chrome’a.

Opera wiele dodatków daje Ci w pakiecie

Prawda jest jednak taka, że wiele świetnych dodatków otrzymujesz już w zestawie z samą przeglądarką. To między innymi:

Konwerter jednostek

Wystarczy, że zaznaczysz jakąś wartość – np. kwotę w określonej walucie, wymiar czy też godzinę w danej strefie czasowej – a w wyskakującej chmurce pojawi się jej przeliczenie na wybraną przez ciebie walutę, jednostkę czy strefę czasową.

Narzędzie do zrzutów ekranu

Jego ikonę znajdziesz w prawym górnym rogu, przy końcu paska adresu. Dzięki niemu w prosty sposób zaznaczysz obszar ekranu, który chcesz zapisać, dodasz strzałki i rysunki albo też rozmyjesz fragment z wrażliwymi informacjami.

Prognoza pogody

Ją z kolei znajdziesz w lewym górnym rogu strony szybkiego wybierania. Możesz wybrać własne miasto, by przy każdym otwieraniu nowej karty zobaczyć warunki pogodowe i aktualną temperaturę w stopniach Celsjusza.

Są też dwa ważne rozszerzenia, które trzeba ręcznie aktywować, do czego zresztą jak najbardziej zachęcamy.

Opera Ad blocker

Takim niewymagającym instalacji dodatkiem jest Opera Ad blocker. Tak – Opera jest przeglądarką z wbudowanym blokerem reklam. Rozwiązanie działa bez zarzutu, więc ostatecznie może się okazać, że w twoim przypadku będzie w stanie w stu procentach zastąpić któreś z zewnętrznych rozszerzeń.

Opera Free VPN

Opera oddaje do twojej dyspozycji także darmowe narzędzie VPN – nie trzeba za nie płacić ani jednorazowo, ani na zasadzie subskrypcji. Warto z niego skorzystać, gdy oczekujesz maksymalnej prywatności, na przykład podczas surfowania w otwartej sieci Wi-Fi. Co ciekawe, choć twoja lokalizacja będzie niewidoczna, wyniki wyszukiwania będą dostosowane do ciebie.

Jednym z najciekawszych elementów Opery jest jednak pasek boczny. Dzięki (wbudowanym w przeglądarkę) dodatkom możesz wykorzystać jego pełen potencjał, a przy okazji poprawić swój komfort na co dzień. Możesz przeglądać zakładki albo sprawdzić historię przeglądania bez opuszczania aktualnie odwiedzanej strony. Zresztą możesz dużo więcej, a mowa jest przede wszystkim o tych dwóch rozszerzeniach:

Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram i Twitter

Bez opuszczania aktualnie odwiedzanej strony możesz przejść do swojej rozmowy w komunikatorze internetowym albo przejrzeć nowości w mediach społecznościowych. Obsługiwane platformy z tej pierwszej kategorii to Facebook Messenger, WhatsApp i Telegram, a z tej drugiej: Instagram i Twitter.

Odtwarzacz Spotify, Apple Music i YouTube Music

Cały czas pod ręką możesz mieć też odtwarzacz muzyki. Dzięki temu szybko przełączysz utwór albo wyregulujesz głośność – bez przełączania się pomiędzy kartami w przeglądarce czy też korzystania z dodatkowych programów. Aktualnie obsługiwane są trzy serwisy: Spotify, Apple Music i YouTube Music.

Aby aktywować komunikator lub odtwarzacz na pasku bocznym, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję konfiguracji.

Chcesz podzielić się swoją opinią na temat któregoś z wymienionych dodatków? A może chcesz zaproponować coś od siebie? W obu przypadkach sekcja komentarzy jest twoja!

