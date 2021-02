Standardowo jak to końcem miesiąca bywa, poznaliśmy gry, które będziemy mogli wypróbować za darmo w ramach subskrypcji Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate.

Games with Gold – 4 tytuły do wypróbowania za darmo

Choć gry zaprezentowane w marcowej ofercie nie są aż tak atrakcyjne, jak te, które mieliśmy okazje wypróbować w lutym. Wielkich hitów próżno tu szukać, jednak nie oznacza to, że udostępnione tytuły nie zapewnią nam frajdy.

Podobnie jak w przypadku bezpłatnych gier udostępnianych w ramach subskrypcji PS Plus, do odebrania najnowszych bezpłatnych gier wymagane jest aktywne członkostwo Xbox Live. Dopóki członkostwo pozostaje aktywne, udostępnianie gry należą do Was. Członkowie Xbox Game Pass Ultimate również będą mieli dostęp do tych bezpłatnych gier, ponieważ członkostwo Live jest zawarte w tym pakiecie.

Games with Gold na marzec – oto darmowe tytuły

Warface: Breakout – od 1 do 31 marca

Vicious Attack Llama Apocalypse – od 16 marca do 15 kwietnia

Metal Slug 3 – od 1 do 15 marca

Port Royale 3 – od 16 do 31 marca

Co sądzicie o grach udostępnionych w ramach marcowej oferty Games with Gold? Dajcie znać w komentarzach czy skusicie się, na któryś z wyżej wymienionych tytułów!

Źródło: Xbox

