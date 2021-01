Zastanawiasz się nad zakupem Xbox Series X lub Xbox Series S i tym, czy będzie w co zagrać? Microsoft ma dla Ciebie odpowiedź, chyba niezbyt zaskakującą.

Wypada zgodzić się z tym, iż nowa generacja konsol nie przyniosła póki co wielkiego wysypu dedykowanych jej gier. Patrząc na wyniki sprzedaż łatwo zauważyć, że na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S królują multiplatformowe produkcje, takie jak Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla czy FIFA 21. Owszem, można doszukać się chociażby Spider-Man: Miles Morales, ale to jedna z nielicznych, dużych ekskluzywnych gier mających przyciągać graczy do nowego sprzętu.

W tym roku sytuacja ma się zmienić, co obiecują obydwaj producenci wymienionych konsol. Teraz przypomniał o sobie Microsoft, który opublikował listę ekskluzywnych gier zmierzających na Xbox Series X i Xbox Series S. Zgodnie z prowadzoną nie od dziś polityką są to też gry na PC z Windows 10, należy rozpatrywać je bardziej w roli tych, które nie pojawią się na PlayStation 5.

Ekskluzywne gry na Xbox Series X i Xbox Series S na 2021 rok

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium

Microsoft Flight Simulator

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

The Yakuza Remastered Collection i Yakuza 6: The Song of Life

Najbardziej oczekiwane gry 2021 roku na nowych Xboxach

Czy jest na co czekać? Microsoft zapewnia, że w 2021 roku twórcy będą w stanie lepiej wykorzystywać możliwości Xbox Series X/S i udostępniać graczom ogromną różnorodność treści. Faktycznie na powyższej liście mamy przedstawicieli wielu gatunków. Jej atrakcyjność każdy będzie oceniał jednak indywidualnie, z większych tytułów z pewnością wyróżniają się Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator czy mroczny Scorn. Jest też polski akcent w postaci The Medium, które zadebiutuje już za kilka dni i sporo póki co nieszczególnie głośnych projektów, ale i takowe niekiedy okazują się warte uwagi.

Dajcie znać, na co z powyższej listy czekacie. Możecie też rzucić okiem na nasze zestawienie najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Znalazły się w nim punkty zbieżne z deklaracjami Microsoftu.

Źródło: xbox

