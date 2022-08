Na potrzeby gry Metal: Hellsinger skomponowano zupełnie nowe, ciężkie utwory. Już niebawem będziemy mieli okazję usłyszeć część z nich na żywo.

Metal: Hellsinger, czyli strzelanka w rytmie metalu

Totalna, demoniczna destrukcja w rytm ciężkich gitarowych riffów i potężnie brzmiących bębnów. W grze Metal: Hellsinger trafienie przeciwnika to za mało – należy trafić też w rytm utworu rozbrzmiewającego w tle. Im lepiej będziesz to robić, tym pełniejsze brzmienie uzyskasz, a zatem nacieszysz też uszy oryginalną ścieżką dźwiękową skomponowaną przez Two Feathers, do której swoich głosów udzielili niektórzy spośród najlepszych metalowych wokalistów.

To będzie największy koncert w historii Gamescomu

W trakcie tegorocznego Gamescomu odbędzie się wielki koncert, podczas którego zagrane na żywo zostaną niektóre z tych utworów. Na scenie wystąpią artyści, których usłyszymy też podczas rozgrywki, a więc przede wszystkim Matt Heafy z Trivium, Alissa White-Gluz rycząca pod banderą Arch Enemy, legendarny Mikael Stanne z Dark Tranquillity, Dennis Lyxzén znany z INVSN i Refused oraz James Dorton, czyli frontman kapeli Black Crown Initiate.

Jeśli będziesz akurat na targach, to wstęp na koncert masz darmowy. Będzie też możliwość oglądania (i słuchania) go online – za pośrednictwem oficjalnej strony gry. Start: 25 sierpnia o godzinie 19.00 naszego czasu.

Premiera gry Metal: Hellsinger zaraz po wakacjach

Sama gra ukaże się kilka tygodni później – 15 września. Platformy docelowe to komputery oraz konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5. Już teraz możesz pobrać wersję demonstracyjną na każde z wymienionych urządzeń.

Źródło: Marschsreiter Communications