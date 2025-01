Gamingowe monitory taniej. iiyama obniża ceny z okazji IEM 2025

W poszukiwaniu dobrych monitorów gamingowych warto sprawdzić, co ma do zaoferowania producent iiyama. Zwłaszcza, że wielkimi krokami zbliża się IEM 2025 podczas których przecenione zostaną poszczególne modele.

Jaki monitor gamingowy wybrać? Wszystko zależy od tego, jakim typem gracza jesteśmy. W naszym rankingu monitorów e-sportowych figuruje między innymi producent iiyama. O e-sporcie wspominamy nie bez powodu, bowiem na fanów Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) czeka nie tylko mnóstwo emocji związanych z rozgrywkami, ale również wiele dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów oraz partnerów wydarzenia.

Jak co roku, iiyama świętuje wspólnie z graczami i z okazji IEM 2025 oferuje promocję na swoje gamingowe monitory G-Master. Oznacza to, że osoby zainspirowane umiejętnościami profesjonalnych zawodników mogą nabyć wybrane modele w obniżonej cenie – nawet o 200 zł taniej.

Gamingowe monitory iiyama w promocji

To doskonała okazja, by wyposażyć się w nowy sprzęt, który pozwoli Ci osiągnąć lepsze wyniki w rozgrywkach gamingowych. Co konkretnie przygotowano? Oto lista monitorów objętych promocją: