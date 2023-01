Targi CES 2023 są dla firmy ASUS okazją, by zaprezentować pierwszy na świecie czteropasmowy router Wi-Fi 7 kierowany do graczy. ROG Rapture GT-BE98 to prawdziwa bestia, która zaoferuje transfery dochodzące nawet do 25 000 Mb/s.

ASUS ROG Rapture GT-BE98: czteropasmowy router Wi-Fi 7 dla graczy

Choć aktualnie standardem jest Wi-Fi 5, ewentualnie Wi-Fi 6, a powoli do gry wchodzi też Wi-Fi 6E, to technologiczny światek nie stoi w miejscu. Doskonałym dowodem na to jest gamingowy router ASUS ROG Rapture GT-BE98, pracujący w standardzie Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Wśród nowości znajdują się tu: ultrawydajny kanał 320 MHz, modulacja 4096-QAM zapewniająca znacznie obszerniejsze pakiety danych oraz zaawansowana agregacja umożliwiająca równoczesną transmisję danych w różnych pasmach i różnych kanałach – dla poprawy prędkości, obniżenia opóźnień i zwiększenia stabilności.

Co więcej, jest to router czteropasmowy: umożliwia przesył danych w jednym paśmie 2,4 GHz, dwóch pasmach 5 GHz i jednym paśmie 6 GHz. Dzięki temu łącznie możliwe do osiągnięcia są transfery sięgające 25 Gb/s, a maksymalne prędkości w poszczególnych pasmach przedstawiają się następująco:

2,4 GHz: 1376 Mb/s

5 GHz: 2 x 5762 Mb/s

6 GHz: 11 525 Mb/s

(Dla porównania: superszybki ASUS ROG Rapture GT-AXE1600 pracujący w standardzie Wi-Fi 6E oferuje 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz i „tylko” 4804 Mb/s w paśmie 6 GHz).

Szybko bez kabli i po kablu

Producent z Tajwanu nie zapomniał też o tych, którzy preferują rozgrywkę „po kablu”. Dla nich postarał się o trzy 10-gigabitowe porty Ethernet (1 x WAN/LAN + 2 x LAN). A żeby wszystko działało jak należy ASUS zamontował w środku czterordzeniowy procesor o taktowaniu 2,6 GHz, 2 GB pamięci RAM typu DDR4 oraz 256 MB pamięci flash, a na zewnątrz – 8 anten. Na pokładzie znajdują się też wszystkie gamingowe technologie, jakie ASUS ma w swoim portfolio, a dopełnieniem całości jest oświetlenie Aura RGB.

Nie znamy jeszcze daty premiery ani ceny, ale ta ostatnia na pewno nie będzie niska. Co nieco zaoszczędzimy, jeśli zdecydujemy się na zakup modelu RT-BE96U (to bardzo podobne urządzenia, ale oferujące pracę w trzech pasmach i pozbawione jednego portu LAN-10G).

Źródło: ASUS, Tom’s Hardware