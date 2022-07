Motyw okradania bogatych i dawania biednym wykorzystuje się często w masowej kulturze. Robin Hood i jego banda zainteresowali także studio Appeal Studios, które zapowiedziało trzecioosobową kooperacyjną grę akcji Gangs of Sherwood.

Pełna przygód historia okraszona grabieżami

Gangs Of Sherwood od Appeal Studios to zapowiedziana kooperacyjna gra akcji PvE, w której gracze będą mogli wcielić się się w postaci z Wesołej Kompanii. Nie będzie to jednak typowe, klasyczne przedstawienie postaci Robin Hooda. Historia dzieje się w dystopijnej przyszłości:

Gra przeznaczona jest dla 1 do 4 graczy. Umożliwi wcielenie się w Robin Hooda, Lady Marian, Brata Tucka i Małego Johna. Każdy z bohaterów ma unikatowe, w pełni konfigurowalne style rozgrywki. Wesoła Kompania wyrusza na poszukiwanie bogactw do kradzieży, aby następnie rozdać je biednym, jednak nie będzie to proste zadanie:

Od lasu Sherwood po latający zamek Szeryfa droga jest zablokowana przez hordy wrogów. Połącz style walki różnych bohaterów, aby pokrzyżować plany tyrana i walczyć z żołnierzami, potężnymi machinami wojennymi i przerażającymi bossami, których spotykasz w miarę postępów.

W grze pojawią się się neonowe bronie, które chociaż trochę ożywią obskurny, neo-średniowieczny klimat gry. Za zdobyte złoto (jeśli jakieś zostanie) będzie można ulepszać swój sprzęt oraz dostosować umiejętności do własnego stylu walki.

Kiedy premiera gry?

Gangs Of Sherwood ma ukazać się w 2023 rok na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy poznać więcej szczegółów.

Jak wam się podoba taka wersja Robin Hooda? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube.com, steam