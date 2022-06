Garett Classy to najnowszy smartwatch tego coraz bardziej rozpoznawalnego producenta. Tym razem jest to propozycja dla aktywnych, którym zależy na stylowej konstrukcji.

Garett Classy – stylowy smartwatch dla aktywnych

Smartwatche marki Garett cieszą się w Polsce niemałą popularnością. Jest tak przede wszystkim ze względu na przyzwoitą jakość za wcale nie tak duże pieniądze. Atutem oferty tego producenta jest również spory wybór modeli, dzięki czemu właściwie każdy jest w stanie znaleźć coś ciekawego dla siebie. Najnowszy członek tej rodziny – Classy – zgodnie ze swoją nazwą jest kierowany do osób, którym zależy na stylowym wyglądzie zegarka, przy zachowaniu szerokiej funkcjonalności.

Zegarek został wyposażony w 1,3-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości (360 x 360 pikseli). Dzięki temu na ekranie mieści się dużo informacji, które mogą być przedstawiane w różny sposób – do wyboru są rozmaite tarcze. Wygląd zegarka można zmienić także poprzez zmianę paska. W zestawie znajdziesz dwa: stalową bransoletę oraz silikonową opaskę. Jest tak niezależnie od wybranego koloru, a producent przygotował czarny, różowy i złoty.

Co jeszcze oferuje i ile kosztuje Garett Classy?

Przejdźmy już jednak do tego, co Garett Classy oferuje pod względem funkcjonalności. To oczywiście przypomnienia i powiadomienia z telefonu, ale też prognoza pogody, sterowanie muzyką czy kalendarz menstruacyjny. Nie zabrakło również pulsometru i pulsoksymetru (odpowiednio do pomiaru tętna i natlenienia krwi), a dla aktywnych przewidziano również szczegółowy monitoring treningowy i sporo trybów sportowych.

Dodajmy do tego jeszcze wbudowany termometr, wodoszczelną konstrukcję (spełniającą wymogi normy IP68) i funkcję „znajdź telefon”, a otrzymamy całkiem nieźle wyposażony gadżet. Ile więc życzy sobie za niego producent? Tu dochodzimy do kolejnej dobrej wiadomości, bo cena w żadnym wypadku nie jest wygórowana. Niezależnie od wariantu kolorystycznego smartwatch Garett Classy kosztuje 339 złotych.

