Minimalizm połączony z zaawansowanymi funkcjami – oto co serwuje nam producent zegarków sportowych Polar Pacer. Zainteresować mają się nimi i amatorzy, i profesjonaliści, którzy docenią narzędzia do monitorowania treningu i regeneracji.

Polar Pacer Pro i bez „Pro” – nowe zegarki dla biegaczy

Polar Pacer to seria, na którą składają się dwa zegarki sportowe: model podstawowy i bardziej wypasiony, z dopiskiem „Pro”. Zostały zaprojektowane tak, by jak najbardziej odpowiadać na potrzeby i preferencje biegaczy: zarówno tych, którzy zaczynają swoja przygodę, jak i tych, którzy regularnie biorą udział w maratonach. Pomagają osiągać więcej bez obaw o przetrenowanie.

Podstawowy Pacer jest kierowany raczej do amatorów, oferując im uproszczony do granic możliwości dostęp do kluczowych funkcji. Służą one monitorowaniu treningu, snu i regeneracji. W połączeniu z aplikacją pomagają zrozumieć wpływ treningu na organizm, ocenić aktualną kondycję, odnaleźć właściwą dla siebie intensywność ćwiczeń i na bieżąco śledzić postępy.

Polar Pacer Pro dorzuca do tego jeszcze wysokościomierz barometryczny, nawigację zakręt-po-zakręcie i aluminiową ramkę. Oba zegarki zostały natomiast wyposażone w „światowej klasy” pulsometry (choć „Pro” teoretycznie ma dokładniejszy) i moduły GPS. Mają też okrągłe wyświetlacze o żywych kolorach i wydajne – jak zapewnia producent – procesory na pokładzie.

To tak konkretnie, co zegarki Polar Pacer mają do zaoferowania biegaczom? Ano między innymi różnorodne profile biegowe, pomiar tempa i czasu ze stoperem i międzyczasami, możliwość zaplanowania treningów w oparciu o strefy tętna, prędkość lub konkretne cele, zapis trasy (przez GPS), biegowy test wydolności i test marszowy do oceny kondycji oraz wskaźnik Running Index.

Ile kosztuje Polar Pacer? A ile Pacer Pro?

Zegarki wytrzymują do 35 godzin z włączonym GPS-em i do 100 godzin treningu w trybie oszczędzania energii. Polar Pacer Pro kosztuje 1399 złotych i jest już dostępny w sprzedaży. Podstawowy model (bez dopisku „Pro”) pojawi się na rynku w maju, w cenie 939 zł.

Źródło: Polar