Garmin Bounce to pierwszy w ofercie tego producenta smartwatch dla dzieci, który równocześnie pełni funkcję zegarka z lokalizatorem, sportowego trackera i po prostu fajnego gadżetu.

Popularne smartwatche dla dzieci to często wątpliwie estetyczne i ograniczone pod względem funkcjonalności zegarki. To ostatnie tyczy się nawet garminowskiego modelu Vivofit Jr. 3, który i tak na tle konkurencji wypada całkiem przyzwoicie. Teraz ten producent z Kansas postanowił jednak stworzyć bardziej „poważną” propozycję dla młodych użytkowników. Oto Garmin Bounce.

Garmin Bounce – dziecięcy smartwatch na poważnie

Bounce jest wyposażony w 1,3-calowy wyświetlacz LCD pokryty wzmacnianym chemicznie szkłem – tak, by wytrzymać rozmaite dziecięce zabawy. Zegarek jest też wodoszczelny (w klasie 5 ATM), a silikonowe paski mają być nie tylko odporne na uszkodzenia, ale też komfortowe w noszeniu.

Jak na smartwatch dziecięcy przystało, został wyposażony w moduł GPS oraz antenę LTE. Pozwala to rodzicom monitorować lokalizację swojej pociechy, ustawiać tzw. geo-ogrodzenie (czyli obszar, którego dziecko nie powinno opuszczać) oraz komunikować się z nim (to działa też naturalnie w drugą stronę) – zarówno tekstowo, jak i głosowo.

Poza tym Bounce oferuje też funkcje znane z innych smartwatchów Garmina, jak chociażby monitoring aktywności (kroków i dystansu), analiza czasu i jakości snu, stoper, prognoza pogody, kalendarz, powiadomienia czy też „minutniki skupienia”. Pełne naładowanie jego akumulatora zapewnia zaś jakieś 2 dni działania – trochę krótko, ale wśród priorytetów znalazły się też niewielkie gabaryty.

Gdyby tylko nie ta cena… Ile kosztuje Garmin Bounce?

Garmin Bounce zdecydowanie jest jednym z najbardziej wypasionych smartwatchów dla dzieci, a co za tym idzie, jest też jednym z najdroższych. Kosztuje mianowicie 180 euro, więc jeśli kiedykolwiek trafi do Polski (co jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone), cena poniżej 800 złotych byłaby olbrzymią niespodzianką.

Z jednej strony to niemało, ale z drugiej: Garmin Bounce to wreszcie smartwatch, który sporo do zaoferowania ma i rodzicom, i samym dzieciom. Na pewno więc ma swoje argumenty.

