Garett Kids MORO 4G i SUN 4G to najnowsze smartwatche dla dzieci. Jak na tego typu gadżety są wyjątkowo funkcjonalne, zapewniając najmłodszym bezpieczeństwo, ale i dając motywację do ruchu czy realizacji zadań.

Nowe dziecięce smartwatche Garett Kids MORO 4G i SUN 4G

Dziecięce smartwatche mają często podobne komponenty, co smart zegarki „dla dorosłych”, ale służą one innym celom. Weźmy taki GPS – w Garett KIDS SUN 4G i MORO 4G jego zadaniem jest przesyłanie miejsce przebywania dziecka na smartfona rodzica. Nie chodzi, rzecz jasna, o to, by nieustannie śledzić pozycję swojej pociechy, lecz by w razie czego móc ją zlokalizować.

GPS jest również podstawą dla tak zwanego GEOogrodzenia. Pod tą nazwą kryje się funkcja, umożliwiająca ustalenie granic, wewnątrz których może poruszać się dziecko. Jako rodzic możesz na przykład ustalić, by nie opuszczało placu zabaw, osiedla czy określonej odległości od domu. Gdy to zrobi, na smartfona od razu przyjdzie powiadomienie.

Zegarki Garett KIDS MORO 4G i SUN 4G mają również wbudowane głośniki i mikrofony. Umożliwiają one przede wszystkim prowadzenie rozmów głosowych. W momencie, w którym dziecko poczuje zagrożenie, może wcisnąć przycisk SOS, by połączyć się ze wskazanym wcześniej numerem. Mikrofon pozwala także na zdalny audio monitoring, dzięki któremu rodzic może w każdej chwili sprawdzić, czy dziecko jest bezpieczne.

Nie tylko bezpieczeństwo. Co jeszcze oferują Garett Kids SUN 4G i MORO 4G?

Ale funkcjonalność takiego smartwatcha nie kończy się opcjach kontroli dla rodziców. Garett KIDS SUN 4G czy MORO 4G oferuje także choćby menedżera, umożliwiającego planowanie zadań do wykonania (z funkcją przypominania o nich). Nie brakuje też wbudowanego krokomierza i pulsometru, jak również funkcji monitorowania snu. Dopełnieniem całości jest kolorowy wyświetlacz zintegrowany z wytrzymałą, wodoszczelną konstrukcją.

Oczywiście nie bez znaczenia jest również cena. Dodajmy więc, że zegarki, o których mówimy, kosztują około 550-600 złotych.

Źródło: Garett