Opaska Garmin vivofit jr. 3 jest już dostępna w dwóch nowych wariantach, stworzonych z myślą specjalnie o miłośnikach Gwiezdnych wojen.

Opaska Garmin vivofit jr. 3 z motywem Star Wars

(Po may the 4th be with you) dziś drugi dzień wielkiego świętowania dla miłośników Gwiezdnych wojen (revenge of the 5th). Wczoraj zachwycaliśmy się zwiastunem serialu Obi-Wan Kenobi, a dzisiaj możemy rozejrzeć się za czymś nowym. Jest wiele świetnych gadżetów ze świata Star Wars, a ich lista właśnie wydłużyła się o dziecięce smartwatche z rodziny Garmin vivofit jr. 3.

Garmin vivofit jr. 3 stanowi jedną z najlepszych odpowiedzi na pytanie: jaki smartwatch dziecięcy wybrać. To zegarek, który z jednej strony monitoruje aktywność młodego użytkownika, z drugiej zaś – pomaga w budowaniu dobrych nawyków i pilnowaniu obowiązków. Wszystko to zaś realizowane jest w ramach gry: spełnianie celów odblokowuje kolejne poziomy w aplikacji mobilnej.

Dwie wersje do wyboru

Każdy zegarek ma charakterystyczną stylistykę i odpowiadającą jej grę. Dwa nowe modele to nie lada gratka dla miłośników Gwiezdnych wojen. Pierwszy – szary – nawiązuje do serialu The Mandalorian, drugi – jasnozielony – do Grogu (znanego szerzej jako Baby Yoda). Oba mają na pokładzie tarcze z motywami ze świata Star Wars, a aplikacja Skywalker Saga – A Star Wars Adventure przypomina najsłynniejsze chwile z życia tytułowej rodziny.

Podobnie jak inne warianty smartwatche są wodoszczelne, wytrzymałe i działają nawet okrągły rok na jednej baterii. – „vívofit jr. 3 jest hitem wśród naszych najmłodszych użytkowników. Dzieci z zapałem realizują swoje cele związane z aktywnością, aby zobaczyć, co wydarzy się dalej w przygodzie w aplikacji. Cieszymy się, że możemy podzielić się nowymi projektami i interaktywnymi historiami z kolejnym pokoleniem fanów Gwiezdnych Wojen” – zachwala producent.

Cena w obu przypadkach wynosi 89,99 euro.

Źródło: Garmin, informacja własna