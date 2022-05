Obi-Wan Kenobi zapowiada się na serial, który może być jednym z najsilniejszych magnesów przyciągających do Disney+. Opublikowany dziś zwiastun jeszcze bardziej zaostrza i tak duże już apetyty.

Disney+ i Lucasfilm przypominają o Obi-Wan Kenobi

Trudno o lepszy dzień na przypomnienie światu o nadchodzącej produkcji. W końcu to właśnie dziś wypada Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Do tej pory nie mieliśmy wielu okazji do oglądania materiałów wideo promujących ten serial, a już z pewnością nie tak obszernych i chyba nie tak widowiskowych jak teraz.

Na pierwszy plan wysuwa się tu oczywiście Ewan McGregor, który ku uciesze wielu sympatyków uniwersum wcieli się w tytułowego mistrza Jedi. Fabuła serialu przedstawi wydarzenia rozgrywające się 10 lat po tych z filmu Gwiezdne wojny: część III - Zemsta Sithów. Powrotów będzie tutaj więcej, bo w roli roli Dartha Vadera ponownie można będzie zobaczyć Haydena Christensena.

Obi-Wan Kenobi zwiastun serialu

Obi-Wan Kenobi, kiedy premiera?

O dacie premiery serialu mówiono już wcześniej i na szczęście plany nie uległy zmianie. To oznacza, że zainteresowani nim widzowie będą mogli rozpocząć seans jeszcze w tym miesiącu. Obi-Wan Kenobi zadebiutuje na platformie Disney+ już 27 maja, będzie liczył sześć odcinków, ale na premierę pojawią się tylko/aż dwa.

Wypada w tym miejscu przypomnieć, jak wyglądają losy Disney+ na polskim rynku. Od niedawna wiadomo, że serwis wystartuje u nas w czerwcu.

