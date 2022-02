Czy inteligentny zegarek, który kosztuje niespełna 300 zł ma jakiekolwiek zalety w porównaniu z dużo droższą konkurencją? Czy może lepiej zdecydować się na zakup smartbanda? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w teście Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite to smartwatch. Nie należy go traktować jako zegarka sportowego (nawet mimo obecności ponad 100 treningów do wyboru).

Cena urządzenia wahająca się w okolicach 300 zł sprawia, że jest to świetna propozycja dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z inteligentnymi zegarkami i nie do końca wiedzą, czego oczekują.

Funkcjonalność Redmi Watch 2 Lite jest bardzo zbliżona do opasek sportowych (np. Xiaomi Mi Band 6). Różnicą jest jednak forma urządzeń i zdecydowanie większy ekran.

Ten tani smartwatch od Xiaomi jest kompatybilny zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu Android, ale również iOS. Jest to więc tania alternatywa zdecydowanie droższego Apple Watch.

Bateria w tym urządzeniu jest w stanie wytrzymać maksymalnie 10 dni bez dodatkowego ładowania. W praktyce jednak trzeba przygotować się na ładowanie minimum raz w tygodniu.

ocena redakcji:









3,8/5

Tani smartband - jaki producent przychodzi Wam na myśl jako pierwszy po przeczytaniu tych słów? Xiaomi, prawda? Jeśli tak - to nic w tym dziwnego. Chiński producent zawładnął rynkiem tanich opasek sportowych, a konkurencja niemal nie istnieje (no, może poza Huawei oferującym Band 6).

Jak sytuacja wygląda w przypadku smartwatchy? Ano identycznie. Na rynku naprawdę trudno znaleźć zegarek, który kosztuje ok. 300 zł, a jego zakupu nie będziemy żałować.

Fitbit Sense, Huawei Watch GT2, OPPO Watch, czy nawet Apple Watch Series 3 - to wszystko urządzenia, które kosztują minimum 2, a nawet 3 razy więcej niż Redmi Watch 2 Lite - propozycji od Xiaomi, która w cenie smartbanda oferuje funkcjonalności smartwatcha.

Czy taki pomysł w ogóle ma prawo bytu i jak Redmi Watch 2 Lite sprawdza się na co dzień? Tego i kilku innych rzeczy dowiecie się z testu.

Zacznijmy od opakowania

Kartonik nie porywa wyglądem nawet w najmniejszym stopniu. Czarny sześcian z nadrukiem holo na górnej jego części i zdjęciem tego, co skrywa się w środku. Jest bez szału, ale może i lepszy minimalizm od przesadnych kombinacji.

Część opakowania, którą wyciągamy ku górze jest wykonana z dość grubego materiału, który sprawia wrażenie solidnego.

Opakowanie bez większego szału. Fajnie, że nie zostało wykonane z najtańszych, cienkich materiałów

Bańka pęka po ujrzeniu drugiej części - tej, w której umieszczono zegarek wraz z akcesoriami. To cieniutka warstwa papieru, którą uszkodziłem już podczas delikatnego wyciągania Redmi Watch 2 Lite ze środka.

Część opakowania, którą widać na zewnątrz wykonano z grubego materiału. Wewnątrz postawiono jednak na oszczędność.

Trudno, nie czepiam się i nie narzekam. Rozumiem, że zegarek kosztuje 300 zł, więc dobre i tyle, że pieniędzy wystarczyło na lepsze materiały chociaż części opakowania.

Co znajdziemy wewnątrz?

Zegarek, rzecz jasna, ale też odrobinę papierologii - instrukcja użytkowania etc. Żadnego z tych papierków raczej nie będziesz potrzebować, bo (uwaga, spoiler): obsługa smartwatcha Redmi Watch 2 Lite jest banalna.

Przewód do ładowania i zegarek - to właściwie wszystko (poza instrukcją), co znajdziemy w opakowaniu

Co poza tym? Krótki kabel zasilający i ot, to tyle. Czy oprócz tego powinniśmy oczekiwać czegoś więcej? Dodatkowych opasek lub ładowarki? Raczej nie. Zestaw, choć ubogi, to w zupełności wystarczający. Wszelkie dodatkowe akcesoria można pewnie kupić za grosze na AliExpress.

W kwestii zawartości opakowania, jak bardzo bym się nie starał - trudno mieć do czegokolwiek zatrzeżenia.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Typ smartwatch Kompatybilność Android 6.0+

iOS 10+ Ekran (technologia) TFT (dotykowy) Przekątna ekranu 1,55" Rozdzielczość ekranu 320 x 360 px Łączność Bluetooth 5.0 BLE Bateria (pojemność) 262 mAh Czas pracy na baterii 10 dni (podstawowe funkcje)

5 dni (intensywne użytkowanie)

15 godzin (ciągła praca GPS) Długość opaski 140 - 210 mm Wodoodporność Tak, do 50 metrów zanurzenia (5 ATM) Nawigacja GPS

GLONASS

Galileo

BeiDou Dodatkowe informacje akcelerometr

monitorowanie snu

powiadomienia z telefonu

sterowanie muzyką

aplikacja do obsługi Xiaomi Wear Lite

żyroskop

pomiar SpO2

śledzenie cyklu menstruacyjnego

ciągły pomiar tętna

pomiar stresu

ponad 100 aktywności do wyboru Waga 35 g (razem z paskiem) Wymiary (W x S x G) 41,2 x 35,3 x 10,7 mm

Wygląd Redmi Watch 2 Lite - do bólu przypominający stare Apple Watche

Stylistyka taniego smartwatcha od Xiaomi według mnie jest kopią (mniej lub bardziej udaną w niektórych elementach) starszych generacji Apple Watch. Fakt, że nie każdy kwadratowy zegarek trzeba od razu porównywać do zegarków Apple, ale… nawet interfejs wygląda na inspirowany watchOS.

Co do samego wyglądu zewnętrznego - klasyczna kwadratowa koperta o rozmiarze ok. 41 mm sprawia, że zegarek jest uniwersalny. Będzie wyglądał równie dobrze na kobiecej ręce, co męskiej.

Ta tarcza, którą Xiaomi umieszcza na każdym zdjęciu produktowym była bez wątpienia inspirowana Apple Watchem. Tam też były okrągłe paski i skrót ze wskazaniami liczbowymi

Jedyny przycisk na obudowie znalazł się po prawej stronie (patrząc od przodu na wyświetlacz) i ani razu nie zdarzyło mi się, aby podczas noszenia przypadkowo go użyć. Nie jest zbyt wystający, ani też zbyt schowany, żeby jego wyczucie było trudne. Jest po prostu w porządku.

Na spodzie zegarka znalazł się zestaw czujników i styki do podłączenia ładowarki. I do jednego z tych elementów mogę się przyczepić.

Czujniki nie są zlicowane z resztą obudowy, tj. wystają dość znacznie poza jej obrys przez co po kilku godzinach noszenia odznacza się ich kształt na skórze. Zdecydowanie wolę, kiedy nosząc zegarek nie pozostawiam po tym na sobie śladów.

Czy wystające czujniki wpływają na komfort noszenia? W moim przypadku nie.

Jeden fizyczny przycisk w zupełności wystarczy. Z kolei czujniki na spodzie lubią pozostawić ślady na skórze

Jeśli natomiast chodzi o ładowarkę - magnesy “chwytają” ją błyskawicznie w odpowiedniej pozycji.

Osobiście preferuję rozwiązanie z wcześniej wspomnianego Apple Watcha, w którym ładowarkę można położyć na szafce i swobodnie umieścić na niej zegarek - jest to dla mnie dużo bardziej wygodne, ale absolutnie nie neguję propozycji od Xiaomi, która działa po prostu poprawnie.

Xiaomi daje niezły wybór w kontekście kolorystyki zegarków. Poza czarnym, jest też wariant ciemnoniebieski i kremowy.

Przód zegarka, a więc najważniejszy jego element w teorii zasługuje na najwięcej uwagi, a w praktyce… nie ma sensu przedłużać. Matryca TFT LCD o rozdzielczości 320 x 360 pikseli (1,55 cala) nie robi szału swoją czytelnością, ale do codziennego, typowego użytkowania jest wystarczająca.

Ładowarka stabilnie przylega do zegarka. Nie rusza się na boki i nie odczepia się sama

Jasność wyświetlacza można regulować w 5 poziomach i ostatni, najjaśniejszy daje sobie radę na zewnątrz w ciągu słonecznego dnia (choć z przyczyn oczywistych, w lutym nie miałem okazji do sprawdzenia go w “wakacyjnym słońcu”).

Ramki wokół ekranu Redmi Watch 2 Lite mogłyby być mniejsze. Trochę to psuje ogólny odbiór zegarka, ale w tej cenie można wybaczyć taką wadę. Wyświetlacz sam w sobie jest naprawdę dobry.

Rozdzielczość i czytelność ekranu jest absolutnie wystarczająca. Nawet jeśli się przyjrzymy - trudno dostrzec jakiekolwiek nierówności, czy “poszarpane” krawędzie symboli i liter.

Konfiguracja i pierwsze chwile z Redmi Watch 2 Lite

Starczy tego pisania o ładowaniach, opakowaniu etc. Główną rolę w tej recenzji odgrywa zegarek, więc nim się zajmiemy. Założyłem go zatem na nadgarstek, uruchomiłem i… wymagał zainstalowania aplikacji.

Pierwsze chwile nie były jednak problematyczne. Oprogramowanie można ściągnąć błyskawicznie po zeskanowaniu kodu QR, a sama rejestracja i wstępna konfiguracja aplikacji Xiaomi Wear Lite przebiegła w moim przypadku bez żadnych problemów.

Procesu wstępnej konfiguracji Redmi Watch 2 Lite nie ma sensu poruszać - jest banalna, szybka i nie sprawia problemów. Wszystkie instrukcje wyświetlane są w języku polskim.

I to tyle - kilka chwil i zegarek był już gotowy do użycia. Pierwsze, co zrobiłem - to szybki rekonesans w aplikacji. Xiaomi Wear Lite jest przejrzysta, intuicyjna i jestem pod ogromnym wrażeniem, że wszystko, co chcę znaleźć - znajduję bez problemu.

Wydaje mi się, że jeszcze lata temu - podczas korzystania z Xiaomi Mi Band 2 generacji - oprogramowanie było jednym z bardziej uciążliwych w obsłudze. Teraz to aż miło używać appki Wear Lite!

W aplikacji Xiaomi Wear Lite znajdziemy wszystkie parametry odczytywane przez zegarek. Ustawimy tam również monitorowanie zdrowia i sprawdzimy historyczne treningi. Ogromne brawa za to, jak dobrze działa i ładnie wygląda to oprogramowanie.

Obsługa zegarka również zaskoczyła mnie pozytywnie. Główny ekran to oczywiście wybrana tarcza. Przesuwając palcem w lewo lub prawo wyświetlimy kolejne wskazania - tętno, SpO2, pogodę, uruchamianie treningu i krótkie podsumowanie.

Na nadgarstku wygląda całkiem nieźle, prawda?

Główne menu uruchamiane po użyciu przycisku funkcyjnego to właściwie przeniesienie tego, co znajdziemy w aplikacji Xiaomi Wear Lite. Wszystkie funkcje, ustawienia, treningi mają tutaj swoje miejsce.

Fajnie, że dostęp do nich jest tak wygodny, ale osobiście może jakieś 3-4 razy w ciągu kilku dni korzystałem z tego widoku. Najzwyczajniej w świecie nie ma tam nic, co możnaby robić systematycznie. Niemal każdą rzecz, którą umieszczono w menu głównym można wykonać bez otwierania go.

Przesunięcie palcem z góry ekranu uruchamia widok powiadomień z telefonu, natomiast z dołu - krótkie menu z przełącznikami alarmu, latarki, trybu nocnego.

Pomiar SpO2 i tętna. O ile ten drugi akceptuję, tak mierzenie natlenienia krwi według mnie jest zbędnym bajerem, który nic nie wnosi

Jak tani smartwatch Xiaomi radzi sobie w ciągu dnia?

Smartwatche to moim zdaniem dość specyficzna grupa produktów, których ocena pod kątem użyteczności powinna odbywać się nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku smartfonów, słuchawek, czy choćby laptopów. Skąd ta opinia? Ano stąd, jak w ciągu dnia korzystamy z zegarka.

O ile w przypadku wcześniej wymienionych, innych produktów, korzystamy z nich systematycznie i na wiele różnych sposobów, tak zastosowanie smartwatcha (często mimo obecności dziesiątek dodatkowych funkcji) ogranicza się tak naprawdę do odczytania godziny, powiadomień i śledzenia ewentualnych aktywności.

Poza tym - inteligentne zegarki po prostu towarzyszą nam na nadgarstku i nie przykłada się do nich wielkiej wagi.

Prosta i czytelna progroza pogody, którą odczytamy kilkoma przesunięciami w bok od głównej tarczy

Smartwatche to jakby nie było - zegarki. Urządzenia, które zakładamy na nadgarstek i na większą część dnia zapominamy o ich obecności. Według mnie - wystarczy, że potrafią bez problemów poradzić sobie z podstawowymi zadaniami.

Jak zatem, po tym dość długim wstępie do wrażeń z użytkowania Redmi Watch 2 Lite, radzi sobie ten wynalazek? Wyjątkowo dobrze i mówię to w pełni świadomie jako osoba, która już lata temu porzuciła konwencjonalne zegarki na rzecz tych z wyświetlaczami.

Odczytywanie godziny, a więc najczęściej wykonywana czynność na zegarku przebiega sprawnie. Może kilka razy zdarzyło mi się, że musiałem powtórzyć gest uniesienia dłoni, bo coś nie załapało i ekran pozostawał czarny, ale generalnie jest bardzo w porządku.

Jeśli chodzi o powiadomienia - również w jak najlepszym porządku. Przychodzą z wybranych aplikacji bez żadnych opóźnień.

W Redmi Watch 2 Lite nie brakuje oczywiście minutnika lub stopera

Co do treningów - wziąłem Redmi Watch 2 Lite na siłownię razem ze swoim Apple Watchem. Na obu urządzeniach uruchomiłem trening w tym samym czasie. Efekt?

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite pokazał, że spaliłem 391 kcal podczas ćwiczeń siłowych, z kolei Apple Watch Series 3 wyliczył ich nieco więcej, bo 461 kcal. Któremu odczytowi ufać bardziej?

Redmi Watch 2 Lite to smartwatch, a nie zegarek sportowy. Mimo obecności ponad 100 treningów do wyboru i dobrego śledzenia aktywności - nie zastąpi urządzenia dedykowanego sportowcom.

Muszę ponarzekać na funkcje, które są całkowicie zbędne i niesamowicie mnie irytują

Jak na nowe smartwatche przystało - producenci zakochali się w kolejnych funkcjach, które w teorii zwiększają użyteczność zegarka, a w praktyce zapominamy o nich zaraz po przeczytaniu specyfikacji technicznej.

Ikony w krótkim centrum sterowania są zrozumiałe - latarka, wybudzanie przy uniesieniu, alarmy, etc. Wszystko jest oczywiste, a oznaczenia graficzne nie pozostawiają wątpliwości

Jedną z tych funkcji, której fenomenu absolutnie nie rozumiem jest pomiar SpO2, czy też stresu w ciągu dnia.

W przypadku tej pierwszej funkcji - każdy producent informuje, że wynik nie może być traktowany jako profesjonalne badanie, tylko coś w rodzaju wskazówki. Ja rozumiem to tak: masz tu taką funkcję, ale nie zwracaj uwagę na jej wskazania. To po co ona jest?

Redmi Watch 2 Lite potrafi zmierzyć poziom natlenienia krwi… stołu. Serio, wynik 96% robi niezłe wrażenie. Mam zdrowe biurko!

Żeby potwierdzić swoją niechęć do takich zapychaczy - postanowiłem wykonać pomiar SpO2 po zdjęciu zegarka (leżącego na stole). Wynik? 96%, niemal doskonały. Tyle właśnie są warte funkcje, które podnoszą cenę urządzenia, a równie dobrze mogłoby ich nie być.

Co mierzy i jakie informacje wyświetla Redmi Watch 2 Lite? powiadomienia (z wybranych aplikacji lub o połączeniach przychodzących);

prognoza pogody;

monitorowanie snu;

pomiar tętna (ciągły);

wybór spośród ponad 100 różnych sportów;

licznik kroków;

natlenienie krwi (SpO2);

pomiar stresu;

sterowanie muzyką;

stoper;

śledzenie aktywności z modułem nawigacji GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou.

Na uwagę zasługuje też pomiar stresu. Proszę, aby każda osoba, która potrzebuje aby zegarek poinformował ją, że za bardzo się stresuje pozostawiła tutaj swój komentarz.

Absolutnie rozumiem, że informacja o za wysokim tętnie jest pożądana. Ale pozostawienie oceny swojego stanu psychicznego zegarkowi? Ja tego nie kupuję. Wiem, że można te opcje wyłączyć, ale… po co nam technologia, która nie jest doskonała? Dopóki zegarki nie będą wykonywać odczytu SpO2 tak, jak profesjonalne aparatury - to po co stosować półśrodki?

Ponarzekam też trochę na tarcze - przeczytaj więc, jeśli lubisz je często zmieniać…

…bo będziesz często się irytować. Bynajmniej nie chodzi mi tutaj o ich wybór. Ten jest naprawdę duży, choć w praktyce mało jest tarcz, które według mnie są ładne. Ale mniejsza o to, bo to kwestia gustu.

Kilka tarcz, których używałem (i które wyglądały w miarę normalnie). Wybór, choć duży, to dość trudno znaleźć coś ciekawego

Do irytacji doprowadza czas, jaki zegarek potrzebuje do zastosowania tarczy. Błahostka dla tych, którzy zostawiają jedną tarcze na miesiące, ale na litość… prawie 2 minuty na pobranie pliku ważącego niespełna 1 megabajt (nie, to nie wina mojego internetu) i zastosowanie go na zegarku?

Strasznie to denerwuje i obnaża ułomność niektórych urządzeń Xiaomi, których producenci nie są w stanie od dawna naprawić (identycznie było w pierwszej generacji Redmi Watch Lite).

Na baterię na szczęście nie można (bardzo) narzekać

Czas pracy na baterii to dla wielu największy problem inteligentnych zegarków. Konieczność ładowania co 1 lub 2 dni irytuje wprawdzie tak długo, aż nie wyrobimy sobie odpowiedniego nawyku.

W przypadku Redmi Watch 2 Lite nie ma jednak potrzeby stresowania się, że zegarek rozładuje się w ciągu jednego dnia (choć w teorii jest to możliwe).

Kafelki w menu głównym wyglądają, jak wyglądają. Nie jest to szczyt możliwości grafików, ale i tak raczej nie będziecie często korzystać z tego widoku

Producent deklaruje, że zegarek jest w stanie pracować ciągle przez 10 dni bez ładowania. Nie wyklucza jednak, że może się rozładować już po… 14 godzinach. Skąd taka różnica?

Wynik 10 dni pracy baterii uzyskamy, jeśli będziemy korzystać z zegarka bardzo oszczędnie, tj. bez włączonego śledzenia snu, pomiaru tętna i wszystkich innych opcji, które znacznie rozładowują akumulator.

Najbardziej realny wynik to 5 dni bez ładowania w przypadku intensywnego korzystania, a więc regularnych treningów i podstawowego śledzenia parametrów zdrowotnych. Niecałą dobę, bo 14 godzin Redmi Watch 2 Lite wytrzyma, jeśli stale będziemy korzystać z GPS.

W praktyce - ciągle korzystanie z GPS jest raczej niemożliwe (lub pozbawione sensu), więc decydując się na zakup tego zegarka przygotujcie się na konieczność ładowania minimum 1 raz w tygodniu.

Czy warto kupić Redmi Watch 2 Lite? Opinia i podsumowanie

Do oceny posłużymy się średnią ceną 300 zł. Niektórzy sprzedawcy oferują zegarek trochę powyżej tej kwoty, a u innych bez problemu znajdziemy okazję z ceną nawet 280 zł.

Przez pryzmat tej kwoty uważam, że Redmi Watch 2 Lite jest dobrym wyborem dla osób, które potrzebują smartwatcha, ale będzie to ich pierwsze takie urządzenie lub nie mają wygórowanych oczekiwań.

Budżetowa propozycja od Xiaomi pozwoli odpowiedzieć na pytanie Czy smartwatch jest dla mnie? i w przyszłości ewentualnie zdecydować się na zakup droższego, ale i lepszego urządzenia.

Redmi Watch 2 Lite jest dobrym wyborem i nie sprawi, że jego użytkownik zrazi się do inteligentnych zegarków. To urządzenie, które pozwoli ocenić, czy potrzebujesz czegoś więcej, czy Xiaomi w zupełności Ci wystarczy.

Jeśli jednak jesteś bardziej świadomym klientem (lub masz już opaskę sportową i potrzebujesz większego urządzenia) i jednocześnie nie chcesz wydawać kilkaset złotych więcej na konkurencję - Watch 2 Lite w zupełności Ci wystarczy.

Na co dzień radzi sobie świetnie, nie trzeba go ładować każdego wieczora, sprawdza się dobrze do śledzenia treningów i generalnie - nie wygląda najgorzej (pod warunkiem, że kwadratowe koperty nie są dla Ciebie zbrodnią na wzornictwie).

Czy komukolwiek można odradzić ten zegarek? Owszem, z pewnością tym, którzy potrzebują naprawdę dużego ekranu z minimalnymi ramkami lub nie są przekonani do kwadratowego kształtu koperty.

Warto mieć na uwadze, że Redmi Watch 2 Lite to w dużej mierze plastikowa konstrukcja. To właśnie ona powoduje, że zegarek sprawia wrażenie mało profesjonalnego (jeśli tak można to określić). Aluminiowa obudowa u droższej konkurencji wygląda o niebo lepiej - ale też, rzecz jasna - winduje cenę.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Redmi Watch 2 Lite w skrócie Czy ten zegarek nadaje się na siłownię? Jak najbardziej. Należy mieć jednak na uwadze, że to nie stricte zegarek sportowy. Mimo wszystko, wybór ponad 100 aktywności jest bardzo zadowalający. Jak sprawdza się jego ekran? Daje radę? Daje. W jasne dni nie ma problemów z czytelnością. Jeśli chodzi o rozdzielczość - brak tutaj zauważalnie "poszarpanych" krawędzi - szczególnie, kiedy jesteśmy w ruchu Czy Redmi Watch 2 Lite jest dla kobiet? Rozmiar koperty jest według mnie uniwersalny, a więc dopasuje się zarówno do nadgarstka kobiety, jak i mężczyzny. Dodatkowo można wybierać spośród kilku wariantów kolorystycznych, wedle uznania. Jak długo wytrzymuje bateria? Producent podaje bardzo rozbieżne dane, bo od 15 godzin do aż 10 dni. W rzeczywistości należy przygotować się na ładowanie raz w tygodniu. Czy przez Redmi Watch 2 Lite można rozmawiać? Niestety nie. Można za to odczytywać powiadomienia z wybranych aplikacji, choć nie można na nie reagować z poziomu zegarka. Warto wydać 300 zł na ten zegarek? Warto, jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze smartwatchami i chcesz sprawdzić, czego od tego rodzaju urządzeń potrzebujesz. W tej cenie trudno o dużo lepszy wybór (z kwadratową kopertą). A może lepiej kupić opaskę sportową? Warto rozważyć Xiaomi Mi Band 6, która jest o połowę tańsza i tak naprawdę oferuje podobne funkcjonalności, co Redmi Watch 2 Lite z tą różnicą, że jest mniejsza. Jeśli to Ci nie przeszkadza - warto pomyśleć o jej zakupie

Opinia o Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Plusy moduł GPS,

wodoodporny (do 50 metrów),

intuicyjna obsługa,

prosta konfiguracja,

mnóstwo aktywności do wyboru,

cena, Minusy dość duże ramki wokół ekranu,

plastikowa obudowa,

brak NFC,

brak AMOLED,

niewiele różni się od opaski sportowej.