GC PowerPlay20 to najnowszy power bank zaprojektowany w Polsce. Cechy charakterystyczne? Duża pojemność, szereg zabezpieczeń, technologia szybkiego ładowania i nienaganna estetyka, dzięki której dobrze komponuje się z resztą naszych urządzeń.

GC PowerPlay20 to nowa odsłona świetnego power banku zaprojektowanego w Polsce. Sprawdźmy, co konkretnie ma do zaoferowania następca modelu GC PowerPlay10, którego test wspominamy naprawdę pozytywnie.

GC PowerPlay20 ma 2 razy więcej pojemności - otwiera nowe możliwości

Nowy GC PowerPlay20 zachowuje wszystkie atuty poprzednika, ale ma w stosunku do niego dwa razy większą pojemność. Konkretnie jego ogniwa litowo-polimerowe mają 20 000 mAh, co oznacza możliwość naładowania do pełna akumulatora przeciętnego smartfona 4, 5 albo i nawet 6 razy, zanim wyczerpie się energia w power banku.

Mówiąc bardziej praktycznie: z takim power bankiem spokojnie możemy wyjechać na tydzień w miejsce, w którym nie uświadczymy gniazdek elektrycznych, a nasz smartfon będzie nam przez ten czas wiernie towarzyszył. Tak duża pojemność sprawia też, że z powodzeniem naładujemy tablet, laptopa czy przenośną konsolkę Nintendo Switch.

Trzy porty, szybkie ładowanie i pass-through. Oto GC PowerPlay20

Tak jak „Dziesiątka”, PowerPlay20 oddaje do naszej dyspozycji jeden port USB-C i dwa gniazda USB-A z technologią GC Ultra Charge, przyspieszającą ładowanie nawet o 3,5 raza. Każde z trzech złączy cechuje się mocą dochodzącą do 18 W. Możemy liczyć na pełną kompatybilność z takimi rozwiązaniami jak Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP czy Apple 2.4A.

Do ładowania samego PowerPlay20 służy zaś dodatkowy port USB-C i – co najlepsze – można równocześnie uzupełniać energię w banku i w akumulatorach naszych urządzeń.

Ile kosztuje GC PowerPlay20? Cena pozytywnie zaskakuje

GC PowerPlay20 jest dostępny w sklepach od 24 czerwca. Jego cena wynosi 159,95 zł, a więc zapłacimy niewiele więcej niż za poprzednika. Brzmi świetnie!

Źródło: Green Cell, informacja własna

