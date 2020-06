Niemało jest osób, które bez power banku nie ruszają się z domu. Nowy Xiaomi Mi Power Bank 3 nie należy do najwygodniejszych w transporcie, ale jego posiadanie zdecydowanie ma sens. Dlaczego?

Nowy power bank Xiaomi z 30 000 mAh pojemności. Wystarczy na kilka ładowań

Każdy kolejny power bank Xiaomi szybko zyskuje popularność i nietrudno jest to zrozumieć, gdy popatrzy się na jego specyfikację, a następnie na cenę. Nie wierzymy w to, że tym razem będzie inaczej, szczególnie że olbrzymia pojemność modelu Mi Power Bank 3 to dopiero początek.

Nowy Xiaomi Mi Power Bank 3 ma pojemność 30 000 mAh. Co to oznacza? Ano to, że przynajmniej w teorii power bank ma w sobie dość energii, by z 5 razy naładować Xiaomi Mi 10 Pro, z 10 razy iPhone’a SE, a nawet z 3-4 razy wyposażonego w megaduży akumulator Samsunga Galaxy M21.

Może i Xiaomi Mi Power Bank 3 to grubasek, ale jest wyjątkowo szybki

Kolejnym plusem jest to, że pomimo tak dużej pojemności, energię w power banku można bardzo szybko uzupełnić, a to dlatego, że możemy skorzystać w tym celu z szybkiego ładowania (24 W). Wynik 100 proc. powinniśmy uzyskać już po około 7-8 godzinach.

Mi Power Bank 3 oferuje też szybkie ładowanie urządzeń – nawet do 18 watów, jeśli skorzystamy z jednego z dwóch portów USB-A lub gniazda USB-C. Oprócz nich akcesorium oddaje do naszej dyspozycji jeszcze jedno wyjście microUSB. Naładujemy więc wszystkie swoje smartfony, tablety i gadżety, a specjalnie z myślą o tych małych (jak słuchawki czy smartwatche) Xiaomi postarało się o tryb „niskoenergetyczny”.

Jaka jest cena Xiaomi Mi Power Bank 3? Taka, że możesz sobie na niego pozwolić

Ile kosztuje Xiaomi Mi Power Bank 3 o pojemności 30 000 mAh? Cena wynosi 170 juanów, czyli około 21 euro. W Polsce więc pewnie zapłacimy za niego nieco ponad stówkę. Brzmi nieźle, prawda?

Źródło: Xiaomi, JD, GSMArena

