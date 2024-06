Masz przepaloną żarówkę lub świetlówkę i zastanawiasz się, gdzie ją wyrzucić? Absolutnie nie wyrzucaj jej do zwykłego śmietnika! Osoba, która zdecyduje się na taki krok, powinna być świadoma, że grozi jej kara finansowa.

Żarówki i świetlówki nadal są powszechnie używane w domach, ale od czasu do czasu się przepalają. Tutaj pojawia się problem, bo wiele osób nie wie, co zrobić ze starą żarówką, gdy przestanie działać.

Bardzo ważna jest segregacja śmieci, ponieważ wyrzucenie sprzętu do zwykłego śmietnika może wiązać się z dotkliwą karą finansową. Problem ten dotyczy nowoczesnych żarówek LED lub zużytych świetlówek, które wymagają odpowiedniego postępowania po zużyciu

Gdzie wyrzucić żarówkę? To zależy jaką

Wszystko zależy od rodzaju żarówki, ponieważ ze względu na budowę i zastosowane materiały, należy obchodzić się z nimi w różny sposób.

Zwykłe żarówki żarnikowe zostały już wycofane ze sprzedaży, jednak czasami nadal można je znaleźć w niektórych urządzeniach. Najbliżej spokrewnione z nimi są żarówki halogenowe, które występują np. w samochodach. Takie żarówki mają prostą budowę i nie zawierają szkodliwych substancji, więc można je wyrzucić do normalnego kosza na odpady zmieszane – to jedyny wyjątek jeśli chodzi o żarówki.

Obecnie dużo częściej możemy spotkać się z żarówkami LED. W praktyce mamy do czynienia z urządzeniem elektronicznym, które podlega już pod przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, więc nie można ich wyrzucić do normalnego śmietnika. Najlepszym sposobem jest oddanie żarówek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub specjalnych pojemników w hipermarketach. Jeśli kupujemy nową żarówkę, można ją oddać po prostu do sprzedawcy.

Bardzo często można spotkać świetlówki, zwłaszcza w szkołach, zakładach użyteczności publicznej oraz miejscach pracy. Świetlówki zawierają szkodliwe substancje, dlatego absolutnie nie można ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Należy je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub umieścić w specjalnych pojemnikach dostępnych w hipermarketach. Świetlówki można oddać do sklepu, w którym kupujemy kolejną świetlówkę.

Dotkliwe kary finansowe

Poprawna segregacja śmieci to nie tylko kwestia dbałości o środowisko, ale również wymóg przepisów prawnych. Osoby, które nie przestrzegają tych zasad, mogą być ukarane wysokim mandatem. Kary określa ustawa z 2015 roku dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie grzywny mogą wynosić od 20 zł do maksymalnie 5 tys. złotych.

foto: Adobe Stock