W tym tygodniu w GeForce NOW wylądowały aż 23 tytuły, w tym mocno wyczekiwana Forza Motorsport i Lords of the Fallen.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że w październiku do chmury trafi niemal 60 gier. W zeszłym tygodniu bibliotekę GeForce NOW poszerzono o takie hity jak Assassin’s Creed Mirage. Natomiast od tego tygodnia zainteresowani mogą skorzystać z usługi, by pograć w Forza Motorsport lub chociażby Lords of the Fallen.

Poniżej prezentujemy pełną listę 23 tytułów, które są od teraz dostępne w chmurze.

Gry, które trafiają do usługi GeForce NOW w tym tygodniu

Forza Motorsport (od 12 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

From Space (od 12 października w Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Hotel: A Resort Simulator (od 12 października w Steam)

Saltsea Chronicles (od 12 października w Steam)

Star Trek: Infinite (od 12 października w Steam)

Tribe: Primitive Builder (od 12 października w Steam)

Lords of the Fallen (od 13 października w Steam oraz Epic Games Store)

Bad North (Xbox oraz w Microsoft Store)

Call of the Sea (Xbox oraz w Microsoft Store)

For The King (Xbox oraz w Microsoft Store)

Golf With Your Friends (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Metro Simulator 2 (Steam)

Moonbreaker (Steam)

Narita Boy (Xbox oraz w Microsoft Store)

Rubber Bandits (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Sifu (Xbox oraz w Microsoft Store)

Star Renegades (Xbox oraz w Microsoft Store)

Streets of Rogue (Xbox oraz w Microsoft Store)

Supraland (Xbox oraz w Microsoft Store)

Supraland Six Inches Under (Epic Games Store)

The Surge (Xbox oraz w Microsoft Store)

Tiny Football (Steam)

Yes, Your Grace (Xbox oraz w Microsoft Store)

Większe opłaty za GeForce NOW

Użytkownicy GeForce NOW zapewne wiedzą, że od 1 listopada opłata za usługę zostanie zwiększona. Na razie jednak wciąż można nabyć półroczną subskrypcję w aktualnej cenie. O szczegółach zmian zainteresowani zostaną powiadomieni mailowo.

