Usługa GeForce NOW to dobry sposób na tanie granie w wymagjakące gry. Nvidia postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom niezdecydowanych klientów i przygotowała miesięczny abonament dla planu GeForce NOW RTX 3080.

Usługa GeForce NOW RTX 3080 została wprowadzona pod koniec ubiegłego roku jako rozszerzenie standardowej usługi GeForce NOW. Nazwa odnosi się do karty GeForce RTX 3080 – mamy otrzymać możliwości uruchamiania gier na sprzęcie zbliżonym do topowej karty Nvidii (czyli strumieniowanie w rozdzielczości 1440p przy płynności 120 kl./s na komputerach PC i Mac oraz wsparcie dla ray tracingu w obsługiwanych grach).

Usługa zainteresuje posiadaczy słabszych komputerów, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup drogich kart graficznych. Warto tutaj dodać, że plan GeForce NOW RTX 3080 daje dostęp do serwerów RTX na wyłączność i pozwala na sesje o długości do 8 godzin.

GeForce NOW RTX 3080 teraz też w miesięcznym abonamencie

Do tej pory usługa była dostępna tylko w 6-miesięcznym abonamencie w cenie 490 złotych (czyli można powiedzieć, że wychodziło niecałe 82 złote miesięcznie). Subskrybenci planu Founders mogli tutaj liczyć na 10% zniżki (zachowując możliwość powrotu do dotychczasowej subskrypcji w ramach przywileju „Founders for Life”).

Teraz subskrypcja GeForce NOW RTX 3080 dostępna jest również w miesięcznym abonamencie w wysokości 99 złotych. Podobnie jak w przypadku 6-miesięcznego abonamentu, subskrybenci planu Founders mogą liczyć na 10% zniżki i możliwość powrotu do dotychczasowej subskrypcji w ramach „Founders for Life”.

Nowy, krótszy abonament pozwoli przetestować usługę i zdecydować czy rzeczywiście jest się nią zainteresowanym. Usługa cały czas się powiększa i dołączają do niej kolejne gry (obecnie obsługuje ponad 1500 tytułów!). Jeśli jesteście ciekawi jak działa GeForce NOW, koniecznie zerknijcie do naszego artykułu.

Źródło: Nvidia