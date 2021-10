Sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej, więc jedną z alternatyw są usługi do grania w chmurze, jak np. GeForce NOW. Teraz oferta Nvidii wygląda dużo ciekawiej, bo można tutaj skorzystać z możliwości karty GeForce RTX 3080.

Usługa GeForce NOW pozwala na uruchamianie pecetowych gier zarówno na smartfonach, jak i naprawdę mało wydajnych komputerach. Ostatnio producent wprowadził nową opcję subskrypcji GeForce NOW RTX 3080, która ma oferować podobne możliwości do karty graficznej GeForce RTX 3080.

GeForce NOW RTX 3080 – co oferuje nowa usługa?

Subskrypcja GeForce NOW RTX 3080 ma oferować wydajność na poziomie karty graficznej GeForce RTX 3080 – usługa pozwala na uruchamianie gier w rozdzielczości do 1440p na komputerach PC i Mac, 4K HDR na urządzeniach Nvidia Shield oraz w jakości 120 kl./s za pośrednictwem aplikacji na komputerach PC, Mac i urządzeniach z systemem Android.

To jednak nie wszystko, bo abonenci planu uzyskają także ekskluzywny dostęp do usługi, wydłużone sesje maksymalnie do 8 godzin (czyli o 2 więcej niż w planie Priority) i pełną kontrolę nad ustawieniami w grach. Pomimo dostępu za pośrednictwem chmury, użytkownicy mogą cieszyć się naprawdę niskimi opóźnieniami - producent chwali się, że w nowym planie wynoszą one zaledwie 60 ms, czyli porównywalnie z najnowszymi konsolami do gier.

Do odpalenia gier w takich ustawieniach potrzebny jest bardzo mocny sprzęt. Producent wykorzystał tutaj nowe serwery GeForce NOW SuperPOD, gdzie połączono procesory AMD Ryzen Threadripper PRO oraz karty graficzne Nvidia Ampere z 24 GB pamięci GDDR6X. Każda instancja to 35 teraflopów wydajności, czyli niemal 3x więcej niż oferuje Xbox Series X. Łączna moc obliczeniowa serwera GeForce NOW SuperPOD to ponad 39 petaflopów (!).

Ponad 1100 gier w usłudze GeForce NOW

Warto dodać, że usługa GeForce NOW stale się rozszerza i można niej uruchamiać coraz więcej gier – obecnie użytkownicy usługi GeForce NOW mają dostęp do ponad 1100 gier (w tym darmowe gry takie jak Fortnite, DOTA 2, Apex Legends czy Destiny 2).

W gronie ostatnio dodanych gier znajdują się także tytuły z hitowych serii wydawanych przez Electronic Arts: Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel i Dragon Age. Wiemy, że wkrótce pojawią się tutaj kolejne hity m.in. Far Cry 6, New World, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Dying Light 2 i Naraka: Bladepoint. Informacje o kolejnych są publikowane w każdy czwartek w biuletynie „GFN Thursday”

Ile kosztuje GeForce NOW RTX 3080?

Usługa GeForce NOW RTX 3080 w Europie będzie dostępna dopiero w grudniu, ale korzystający z planów Founders i Priority już teraz mogą składać przedpremierowe zamówienia ramach wczesnego dostępu. Sześciomiesięczny abonament jest wyceniony na 490 zł. Tanio nie jest, ale przy obecnych problemach z dostępnością kart graficznych, korzystanie z cloud gamingu może być naprawdę ciekawą alternatywą dla graczy.

Źródło: Nvidia