Przed nami premiera karty graficznej GeForce RTX 3050, która ma zainteresować graczy z mniej zasobnym portfelem. Wygląda na to, że niektóre sklepy trochę pospieszyły się ze sprzedażą nowego modelu.

Nvidia zapowiedziała kartę GeForce RTX 3050 na początku miesiąca, ale oficjalna, sklepowa premiera została zaplanowana na 27 stycznia (czyli jutro). Okazuje się, że nie wszystkie sklepy dostosowały się do tego terminu i już teraz zaczęły handlować sprzętem.

GeForce RTX 3050 już w sklepach

Jeden z użytkowników serwisu Reddit pochwalił się zakupem modelu Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC 8G. Na potwierdzenie opublikował zdjęcia karty oraz zrzut ekranu z aplikacji GPU-Z.

Użytkownik nie podał, gdzie udało mu się przedpremierowo udało zakupić sprzęt. Karta kosztowała go jednak 500 euro (czyli prawie 2-krotnie więcej niż wynosi sugerowana cena RTX 3050!). Początkowo nie chciał uwierzyć w zakup przed oficjalną premierą - na Reddicie opublikował następujący komentarz:

Wczoraj złożyłem przedpremierowe zamówienie. Na stronie podano, że to Gigabyte 3050RTX. Pomyślałem, że spróbuję, ale nie wiedziałem czego się spodziewać. A jeśli wiesz, to niewydany 3050RTX. Biała etykieta na pudełku mówi, że to specyfikacja 3050. Jeszcze go nie uruchamiałem, ale wygląda jak każdy Gigabyte z serii 30. Czy to możliwe, że 3050, czy to może być inny model z serii 30?

Model Gigabyte został fabrycznie przyspieszony o 45 MHz na rdzeniu, zatem nie powinniśmy oczekiwać dużo wyższych osiągów względem standardowych wersji. Pamięci pracują ze standardową częstotliwością (tj. 14 000 MHz).

Wiemy też, że karta bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA106 w wersji z algorytmem ograniczającym wydajność kopania kryptowaluty Ethereum (LHR). Potwierdzają się zatem wcześniejsze przecieki o słabych osiągach w miningu.

Pozostało jedynie przypomnieć, że sklepowa premiera karty została zaplanowana na 27 stycznia (na rynku będą dostępne wyłącznie niereferencyjne modele partnerskich producentów). Zainteresowani testami nie będą musieli długo czekać :-).

Źródło: Reddit, VideoCardz