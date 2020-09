GeForce RTX 3080 zaskoczy nie tylko atrakcyjną ceną, ale też bardzo dobrymi osiągami. Potwierdzają to pierwsze testy wydajności – nowy model ma być dużo wydajniejszy od swojego poprzednika.

Zapowiedź kart GeForce RTX 3000 zaskoczyła chyba wszystkich entuzjastów – producent zadeklarował bardzo dobre osiągi, a przy tym zdecydował się na atrakcyjną wycenę nowych modeli. Jak to się przekłada na rzeczywistość? Mamy testy modelu GeForce RTX 3080.

GeForce RTX 3080 – specyfikacja

GeForce RTX 3080 to prawie najwydajniejszy przedstawiciel nowej serii. Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 z 8704 jednostkami CUDA i dysponuje 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit.

Konstrukcja cechuje się współczynnikiem TGP na poziomie 320 W, a do poprawnego działania wymagane jest podpięcie 8-pinowego zasilania (referencyjna wersja wykorzystuje nowe złącze 12-pin).

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-200 Ampere GA104-300 Rdzenie CUDA 10496 8704 5888 Taktowanie GPU 1400 - 1700 MHz 1440 - 1710 MHz 1500 - 1730 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 512 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W Cena $1499 $699 $499

Testy wydajności GeForce RTX 3080

Co prawda na premierę karty przyjdzie nam poczekać do 17 września, ale serwis Digital Foundry już teraz opublikował testy modelu GeForce RTX 3080 w referencyjnej wersji Founders Edition. Kartę porównano do modelu GeForce RTX 2080 ze starej generacji Turing. Pomiary przeprowadzono w rozdzielczości 4K na maksymalnych ustawieniach graficznych.

W zależności od tytułu, GeForce RTX 3080 okazuje się o 60 – 100% wydajniejszy od poprzedniego modelu GeForce RTX 2080 (przy czym warto zauważyć, że większą przewagę widać w tytułach korzystających z technologii ray tracing).

GeForce RTX 3080 będzie hitem

Trzeba zatem przyznać, że osiągi nowego modelu robią ogromne wrażenie. Nowy model został też atrakcyjnie wyceniony – referencyjna wersja ma u nas kosztować 3279 złotych, więc porównywalnie do najtańszych wersji GeForce RTX 2080 SUPER (albo niedobitków GeForce RTX 2080). Niereferencyjne modele powinny być nieco droższe.

Dużo lepsza wydajność w niezmienionej cenie? Brzmi bardzo dobrze! GeForce RTX 3080 z pewnością będzie hitem w wydajnych komputerach do grania. Czekamy na testy modeli GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3070. No i oczywiście na premierę konkurencyjnych kart AMD Radeon z nowej generacji RDNA 2.

Źródło: Nvidia, Digital Foundry

