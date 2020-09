Jeżeli czekacie na premierę GeForce’a RTX 3080, to nie powinniście się zawieść – to już kolejne przecieki, które wskazują na bardzo dobre osiągi nowej karty.

GeForce RTX 3080 zalicza się do najbardziej wyczekiwanych kart graficznych wśród graczy – konstrukcja ma zaoferować bardzo dobrą wydajność, a przy tym została atrakcyjnie wyceniona. Choć do sklepowej premiery pozostało jeszcze trochę czasu, ale w sieci już pojawiły się obszerne testy wydajności nowego modelu „zielonych”.

GeForce RTX 3080 to prawie najwydajniejszy przedstawiciel nowej generacji Nvidia Ampere. Karta bazuje na rdzeniu Ampere GA102 z 8704 jednostkami CUDA i dysponuje 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit – producent deklaruje, że taka specyfikacja zapewnia 2-krotnie lepsze osiągi od GeForce'a RTX 2080.

Wyniki wydajności GeForce RTX 3080

Jak to wygląda w praktyce? Jakiś czas temu pisaliśmy o porównaniu GeForce RTX 3080 do GeForce RTX 2080, ale w sieci pojawiły się kolejne testy wydajności – tym razem chińskiej redakcji TecLab (co prawda recenzja została już usunięta, ale udało się dotrzeć do kopii materiału).

W benchmarku 3DMark sytuacja wygląda bardzo dobrze – w zależności od testu, GeForce RTX 3080 jest o 43 – 64% wydajniejszy od modelu GeForce RTX 2080 SUPER i o 24 – 45% od modelu GeForce RTX 2080 Ti. Warto jednak zauważyć, że większe różnice widoczne są w bardziej wymagających trybach Ultra/Extreme oraz teście ray tracingu (3DMark Port Royal).

4K Gaming vs 2080S



Far Cry 5 +62%

Borderland 3 +56%

AC Odyssey +48%

Forza Horizon 4 +48% — _rogame (@_rogame) September 9, 2020

W grach w rozdzielczości 4K sytuacja wygląda podobnie – GeForce RTX 3080 po prostu miażdży GeForce RTX 2080 SUPER. W Assassin’s Creed Odyssey i Forza Horizon 4 nowy model jest wydajniejszy o 48%, w Borderland 3 o 56%, a w Far Cry 5 aż o 62%.

GeForce RTX 3080 podbije serca graczy?

GeForce RTX 3080 to karta, która ma szansę mocno namieszać na rynku wydajnych komputerów do gier – powinniśmy otrzymać bardzo wydajną propozycję, której nie będzie straszna rozgrywka w 4K. Wszystkim zainteresowanym sugerujemy jednak poczekać na testy z pewnych źródeł :).

Na koniec pozostało przypomnieć, że sklepowa premiera karty została zaplanowana na kolejny czwartek (17 września), a ceny mają zaczynać się od 3279 złotych (wiemy jednak, że na rynku pojawi się też sporo ulepszonych modeli).

Źródło: VideoCardz, Twitter @ rogame

Zobacz więcej o kartach GeForce RTX 3000: