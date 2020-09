Planujecie zakup karty graficznej GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 lub GeForce RTX 3070? Przygotowaliśmy przegląd autorskich modeli, które pojawią się w sklepach. Będzie z czego wybierać!

Premiera nowych kart graficznych Nvidii już za nami – podczas konferencji poznaliśmy trzy najlepsze modele z generacji Ampere: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070. Producenci też się spisali i od razu zaprezentowali swoje autorskie konstrukcje. Przygotowaliśmy więc mały przegląd dostępnych modeli.

Nowe karty graficzne GeForce RTX 3000

Nowa generacja kart graficznych Nvidii bazuje na architekturze Ampere, która wprowadza sporo usprawnień pod kątem wydajności. W dwóch wydajniejszych modelach - GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 zastosowano też nowe, szybsze pamięci wideo GDDR6X (w GeForce RTX 3070 nadal mamy do czynienia ze starymi pamięciami GDDR6).

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-200 Ampere GA104-300 Rdzenie CUDA 10496 8704 5888 Taktowanie GPU 1395 - 1695 MHz 1440 - 1710 MHz 1500 - 1725 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 448 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W Cena $1499 $699 $499

Efekt jest taki, że seria GeForce RTX 3000 oferuje potężny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji GeForce RTX 2000. W sieci pojawiły się testy modelu GeForce RTX 3080.

Podczas konferencji Nvidii poznaliśmy referencyjne modele Founders Edition, ale potencjalni klienci zapewne będą czekać na pojawienie się niereferencyjnych konstrukcji – takie modele zwykle bazują na przeprojektowanej płytce drukowanej, wykorzystują ulepszone chłodzenia i nierzadko są fabrycznie przyspieszone. Przejrzeliśmy więc oferty najważniejszych producentów (tych, których modele są powszechnie dostępne na naszym rynku) i przygotowaliśmy małe zestawienie nowych RTX-ów.

Przegląd niereferencyjnych kart GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3090 to topowy przedstawiciel nowej generacji. Karta bazuje na układzie Ampere GA102 z 10 496 jednostkami CUDA i dysponuje 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Standardowe taktowania to odpowiednio 1395/1695 MHz dla rdzenia i 19 500 MHz dla pamięci VRAM. Sprzedaż ruszy 24 września, a ceny mają zaczynać od 7029 złotych.

ASUS przygotował dwie autorskie wersje GeForce’a RTX 3090 – model ROG Strix i TUF Gaming.

Model ROG Strix GeForce RTX 3090 wykorzystuje potężne chłodzenie z trzema wentylatorami (całość ma niemal 32 cm długości i zajmuje prawie trzy sloty dla kart rozszerzeń). Rzecz jasna nie zapomniano o półpasywnym trybie pracy i podświetleniu RGB LED. Do dyspozycji oddano pięć wyjść obrazu: dwa HDMI 2.1 i trzy DislayPort 1.4a, a do działania wymagane jest podpięcie trzech wtyczek zasilających PCIe 8-pin. Producent zdecydował się lekko podkręcić rdzeń – z 1695 do 1725 MHz w trybie OC.

Drugi model - TUF Gaming GeForce RTX 3090 też korzysta z potężnego chłodzenia, ale nie jest ono aż tak efektowne, jak w przypadku modelu ROG Strix (nadal jednak przewidziano półpasywny tryb pracy). Zestaw wyjść wideo pozostał ten sam, ale producent zastosował „tylko” dwa 8-pinowe gniazda zasilania. GPU podkręcono do 1725 MHz, a pamięć VRAM ma standardowe 19 500 MHz.

Firma Gigabyte postanowiła pójść o krok dalej i przygotowała aż cztery wersje karty – Aorus Xtreme, Aorus Master, Eagle OC i Gaming OC.

Modele GeForce RTX 3090 Aorus Xtreme i Aorus Master to topowe konstrukcje producenta, o których jeszcze nie wiadomo zbyt wiele. Producent zastosował podobne chłodzenie z trzema wentylatorami i półpasywnym trybem pracy, a na boku obudowy umieszczono wyświetlacz OLED. Możemy liczyć na fabrycznie podniesione zegary, ale dokładne wartości jeszcze nie zostały ujawnione.

GeForce RTX 3090 Eagle OC wykorzystuje autorskie chłodzeni WindForce 3X z trzema wentylatorami (producent zastosował też półpasywny tryb pracy). Konstrukcja może nie wygląda aż tak ciekawie, jak modele Aorus, ale też jest podświetlana. Na śledziu wyprowadzono dwa wyjścia HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a, a zasilanie doprowadzają dwie 8-pinowe wtyczki. Dopisek OC wskazuje na podniesione zegary, ale dokładne wartości jeszcze nie zostały ujawnione (pamięć wideo na pewno będzie pracowała ze standardową częstotliwością).

GeForce RTX 3090 Gaming OC to bardzo podobna konstrukcja – mamy do czynienia z tym samym chłodzeniem, takim samym zestawem złączy, ale zastosowano nieco inną obudowę. Karta pracuje z fabrycznie podniesionymi taktowaniami, ale producent nie ujawnił ile wynoszą one dokładnie (pamięć VRAM ma standardowe 19 500 MHz). Ciekawostką jest możliwość przedłużenia gwarancji do 4 lat po rejestracji karty na stronie producenta.

Modele Inno3D nie powinny być dla Was zaskoczeniem, bo pisaliśmy o nich jeszcze przed premierą – producent przygotował trzy autorskie konstrukcje: iChill X4, iChill X3 i Gaming OC (producent jeszcze nie ujawnił taktowań).

Wersja iChill X4 została wyposażona w potężne chłodzenie z czterema wentylatorami – trzema dużymi i jednym małym na bocznej ściance obudowy. Całość przyozdobiono programowalnym podświetleniem RGB LED.

Podobną konstrukcję zastosowano w modelu iChill X3 (zrezygnowano jednak z małego wentylatora na boku obudowy). Producent zachował system podświetlania, więc karta wygląda bardzo podobnie do wersji X4.

Model Gaming OC to najuboższa wersja, ale nie można jej odmówić solidnej budowy – producent zastosował trzy wentylatory, a cała konstrukcja zajmuje trzy miejsca na karty rozszerzeń. Warto jednak zauważyć, że nie uświadczymy tutaj podświetlenia LED.

Nowe karty pojawiły się także w ofercie firmy MSI – póki co poznaliśmy modele Gaming Trio i Ventus 3X.

GeForce RTX 3090 Gaming Trio został wyposażony w potężne chłodzenie Tri Frozr 2 - konstrukcja obejmuje trzy wentylatory (z półpasywnym trybem pracy Zero Frozr), a całość przyozdobiono podświetleniem RGB Mystic Light. Wersja MSI ma aż 33,5 cm długości i zajmuje prawie trzy miejsca dla kart. Zestaw wyjść wideo jest standardowy: jedno HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Dodatkowe zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe wtyki. Wiemy, że w ofercie producenta pojawi się też fabrycznie przyspieszona wersja Gaming X Trio, ale jej taktowania jeszcze nie zostały ujawnione.

GeForce RTX 3090 Ventus 3X to uboższa propozycja, która jednak nadal zalicza się do całkiem efektownych konstrukcji (zrezygnowano jednak z podświetlenie Mystic Light). Do chłodzenia wykorzystano nowy cooler z trzema wentylatorami i backplate (warto zauważyć, że całość ma 30,5 cm długości i zajmuje prawie 3 sloty). Zestaw złączy pozostał taki sam. Producent przygotował też podkręconą edycję Ventus 3X OC, ale jeszcze nie potwierdził dokładnych zegarów.

Na koniec firma Palit – początkowo producent zaprezentował wersję GamingPro, ale w przyszłości ma pojawić się też lepszy model Game Rock (jego dostępność spodziewana jest około 2 tygodnie po premierze Gaming Pro).

GeForce RTX 3090 GamingPro wyróżnia się dosyć… ekstrawaganckim designem – producent zastosował potężne chłodzenie z trzema wentylatorami i podświetleniem RGB LED. Karta ma blisko 30 cm długości i zajmuje prawie trzy sloty. Do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: HDMI 2.1 i 3x DP 1.4a, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe wtyki. Standardowa wersja pracuje z zalecanymi zegarami, ale producent przygotował też model GamingPro OC podkręcony do 1725 MHz na rdzeniu.

Zestawienie kart GeForce RTX 3080

Niżej w hierarchii plasuje się GeForce RTX 3080 – karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 z 8704 jednostkami CUDA i dysponuje 10 GB pamięci GDDR6X. Standardowe zegary to 1440/1710 MHz dla rdzenia i 19 000 MHz dla pamięci. Karta trafi do sprzedaży 17 września – ceny mają zaczynać się od 3279 złotych.

Firma ASUS przygotowała właściwie identyczne konstrukcje, jak w przypadku modelu GeForce RTX 3090 – ROG Strix i TUF Gaming.

ROG Strix został wyposażony w potężne chłodzenie z trzema wentylatorami. Do dyspozycji oddano pięć wyjść obrazu: 2x HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a, a zasilanie doprowadzają trzy 8-pinowe wtyczki. Taktowanie rdzenia podniesiono do 1740 MHz (OC).

W przypadku wersji TUF Gaming też mamy do czynienia z potężnym chłodzeniem z trzema wentylatorami. Producent udostępnił taki sam zestaw wyjść wideo, ale zasilanie doprowadzają dwie 8-pinowe wtyczki. Taktowania są takie same jak w wersji ROG Strix – zegar rdzenia w trybie OC podniesiono do 1740 MHz.

Podobnie wygląda sytuacja u firmy Gigabyte – producent przygotował właściwie takie same wersje, jakie są dostępne w serii GeForce RTX 3090: Aorus Xtreme, Aorus Master, Eagle OC i Gaming OC.

Wersje Aorus Xtreme i Aorus Master jeszcze nie zostały ujawnione. Na pewno możemy liczyć na rozbudowane chłodzenie z trzema wentylatorami i podświetleniem RGB LED.

GeForce RTX 3080 Eagle OC na pierwszy rzut oka wygląda jak GeForce RTX 3090 Eagle OC. Producent zastosował to samo chłodzenie i udostępnił taki sam zestaw złączy. Na pewno możemy liczyć na podniesione taktowanie rdzenia, ale dokładna wartość jeszcze nie jest znana.

Model GeForce RTX 3080 Gaming OC też jest podobny do modelu GeForce RTX 3090 Gaming OC. Mamy do czynienia z potężnym chłodzeniem z trzema wentylatorami (całość dodatkowo podkreślono podświetleniem). Zestaw gniazd jest taki sam. Dopisek OC wskazuje na podniesione zegary, ale jeszcze ich nie znamy.

Jeżeli chodzi o firmę Inno3D, tutaj producent postanowił nas lekko zaskoczyć – też przygotował modele iChill X4 i iChill X3 (jak w serii GeForce RTX 3090), ale nowością jest wersja Twin X2 OC.

Wersja iChill X4 to topowa propozycja producenta – karta wyróżnia się potężnym chłodzeniem z czterema wentylatorami i efektownym podświetleniem LED.

GeForce RTX 3080 iChill X3 korzysta z podobnego coolera, ale producent zastosował trzy wentylatory (rzecz jasna całość jest podświetlona LEDami).

Jeżeli chodzi o wersję GeForce RTX 3080 Twin X2 OC, tym razem mamy do czynienia z mniejszym chłodzeniem z dwoma wentylatorami (przy czym konstrukcja zajmuje prawie trzy sloty dla kart rozszerzeń). Do poprawnego działania karty wymagane jest podpięcie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

W przypadku firmy MSI też mamy do czynienia z tymi samymi modelami – Gaming Trio i Ventus 3X.

GeForce RTX 3080 Gaming Trio wykorzystuje to samo chłodzenie (Tri Frozr 2 z trzema wentylatorami i podświetleniem RGB Mystic Light). Na śledziu wyprowadzono cztery wyjścia obrazu: HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a, a zasilanie dostarczają dwa 8-pinowe gniazda. Podobnie jak w modelu RTX 3090, na rynku pojawi się też fabrycznie przyspieszona wersja Gaming X Trio (dokładne taktowania jeszcze nie są nam znane).

Wersja GeForce RTX 3080 Ventus X3 też przypomina model GeForce RTX 3090 Ventus X3. Mamy do czynienia z tym samym chłodzeniem i takim samym zestawem portów. W ofercie producenta pojawi się również podkręsona wersja Ventus X3 OC (dokładne taktowania nie zostały ujawnione).

Na koniec modele Palit – tutaj też nie ma zaskoczenia, bo producent przygotował tylko model GamingPro (później pojawi się też Game Rock).

GeForce RTX 3080 GamingPro na pierwszy rzut oka wygląda identycznie jak model GeForce RTX 3090 GamingPro. Producent zastosował to samo chłodzenie, udostępnił ten sam zestaw portów, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazdka. Wiemy, że w sprzedaży pojawi się wariant ze standardowymi zegarami oraz fabrycznie przyspieszony do 1740 MHz na rdzeniu (GamingPro OC).

Zestawienie kart GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070 plasuje się w średnim segmencie – karta wykorzystuje układ graficzny Nvidia Ampere GA104 z 5888 jednostkami CUDA i 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Zalecane taktowania to 1500 - 1725 MHz dla rdzenia i 14 000 MHz dla pamięci wideo. Na sklepową premierę karty przyjdzie nam poczekać do października (ceny mają się zaczynać od 2359 złotych). Swoje modele póki co ujawniło tylko część producentów.

MSI przygotowało trzy niereferencyjne wersje GeForce’a RTX 3070 – Gaming Trio, Ventus X3 i Ventus X2.

GeForce RTX 3070 Gaming Trio korzysta z rozbudowanego coolera Tri Frozr 2 z trzema wentylatorami Torx Fan 4.0 (oferują one półpasywny tryb pracy). Całość dodatkowo podświetlono systemem RGB Mystic Light. Karta oferuje jedno wyjście HDMI 2.1 i trzy DP 1.4a, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazda. W sprzedaży pojawi się też fabrycznie przyspieszony model Gaming X Trio (jego taktowania jeszcze nie są znane).

W przypadku modelu GeForce RTX 3070 Ventus X3 też zastosowano duże chłodzenie z trzema wentylatorami Torx Fan 3.0, ale nie jest ono aż tak efektowne, jak w przypadku modelu Gaming Trio (nie znajdziemy tutaj też podświetlenia RGB LED). Karta oferuje taki sam zestaw portów i gniazd zasilania. Rzecz jasna przygotowano też podkręcony model – Ventus X3 OC.

GeForce RTX 3080 Ventus X2 zalicza się do mniejszych konstrukcji – tym razem mamy do czynienia z chłodzeniem z dwoma wentylatorami Torx Fan 3.0. Do dyspozycji oddano jedno wyjście HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe wtyki. W sprzedaży pojawi się także fabrycznie podkręcony wariant Ventus X2 OC.

W ofercie firmy Palit póki co pojawiła się tylko wersja GamingPro, ale w późniejszym terminie powinien do niej dołączyć też model Game Rock.

Karta wykorzystuje to samo chłodzenie, które zostało wykorzystane w modelach GeForce RTX3090 Gaming Pro i GeForce RTX 3080 Gaming Pro – to rozbudowana, trzyslotowa konstrukcja z trzema wentylatorami i podświetleniem RGB LED. Do dyspozycji oddano jedno złącze HDMI 2.1, trzy DisplayPort 1.4a i dwa 8-pinowe gniazda zasilania. Taktowania pozostały na standardowym poziomie.

Premiera nowych GeForce’ów zapowiada się wyjątkowo dobrze – świetna wydajność, duży wybór autorskich wersji i atrakcyjne ceny (lepsze „niereferenty” pewnie będą odpowiednio droższe). Czekamy jeszcze na pojawienie się niezależnych recenzji, które sprawdzą wszystkie szczegóły dotyczące kart. Oj będzie się działo!

