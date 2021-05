Karty graficzne GeForce RTX 3000 w wersji LHR mają odciągnąć uwagę górników od sprzętu dla graczy. Czy rzeczywiście nie nadają się do kopania kryptowalut?

Problemy z dostępnością kart graficznych są spowodowane różnymi czynnikami, ale spore znaczenie odgrywa tutaj popularność kryptowalut (i budowania tzw. koparek kryptowalut). Nvidia postanowiła więc ograniczyć zapędy górników i przygotowała karty graficzne GeForce RTX 3000 w wersji LHR (Lite Hash Rate), w których sztucznie przyblokowano osiągi dla kopania kryptowaluty Ethereum.

Karty GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 i RTX 3080 w wersji LHR teoretycznie już powinny być dostępne w sprzedaży. Czy rzeczywiście oferują słabsze osiągi? W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności.

GeForce RTX 3060 w wersji LHR – wydajność w kopaniu Ethereum

Serwis Expreview przeprowadził szybki test modelu Zotac GeForce RTX 3060 LHR Apocalypse GOC, który bazuje na poprawionej wersji układu graficznego (z nowym algorytmem ograniczającym możliwości kopania).

Zastosowany mechanizm rzeczywiście działa, bo przy standardowych ustawieniach karta osiąga około 20 – 22 MH/s przy zapotrzebowaniu na energię na poziomie 119 W. W odróżnieniu od pierwotnej wersji, algorytm ogranicza osiągi natychmiast po rozpoczęciu kopania (w pierwszych wersjach RTX 3060 też zastosowano taki mechanizm, ale wydajność spadała dopiero po kilku sekundach).



GeForce RTX 3060 LHR wykorzystuje poprawioną wersję układu graficznego (Nvidia Ampere GA106-302)

GeForce RTX 3080 Ti – wydajność w kopaniu kryptowalut

Przy okazji mamy również informacje o karcie... GeForce RTX 3080 Ti. Co prawda nowy model oficjalnie będzie zaprezentowany dopiero 1 czerwca, ale jak widać niektórzy już teraz mają do niego dostęp (najprawdopodobniej jest to autorska wersja któregoś z partnerów).

GeForce RTX 3080 Ti oferuje wydajność 58 MH/s przy zużyciu energii na poziomie 299 W. Wygląda więc na to, że też zastosowano tutaj algorytm blokujący osiągi przy kopaniu Ethereum.

Karty z ograniczoną wydajnością kopania teoretycznie nie będą obiektem zainteresowań górników, dzięki czemu w sklepach pozostanie więcej sprzętu dla graczy. Czy tak będzie w rzeczywistości? Pewnie przekonamy się w najbliższych tygodniach lub miesiącach.

Źródło: Expreview, VideoCardz, CoinDesk (foto)