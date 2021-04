Zakup nowej karty graficznej nie wchodzi w rachubę? Gracze muszą sobie radzić! Zobacz pięć sposobów na to, jak obejść się bez nowej karty graficznej.

Nie chcesz wyjść na jelenia i kupować nowej karty graficznej w cenie trzy razy wyższej od sugerowanej (bo w takich cenach sklepy potrafią sprzedawać nowe karty)? Można emocjonować się choćby testem Radeona RX 6700XT, ale gdy przychodzi do zakupu, mina potrafi nam zrzednąć. Ceny używanego sprzętu również wołają o pomstę do nieba. Zobacz 5 sposobów na to, jak poradzić sobie bez nowego sprzętu!

Co zrobić, kiedy nie możesz pozwolić sobie na zakup nowej karty graficznej?

Można sobie radzić na różne sposoby. Dajcie znać w komentarzach, który z nich najbardziej przypadł wam do gustu!

1. Podkręć stary komputer i włącz opcje przyśpieszające działanie gier

Czy na pewno Twój stary sprzęt jest taki beznadziejny? Zawsze możesz wykrzesać z niego dodatkowe moce dzięki podkręcaniu. Nie znasz się na OC? Tutaj pomoże Ci nasz poradnik Overclocking - czyli jak podkręcić komputer krok po kroku.



Bez obaw - to tylko przykład ekstremalnego podkręcania, to w warunkach domowych jest znacznie prostsze

Warto pamiętać, że podkręcanie nie kończy się na karcie graficznej czy procesorze. Dobre wzrosty wydajności uzyskamy stosując wyżej taktowane pamięci RAM. Jeśli tutaj nie masz co liczyć na OC, może zastanowić się nad kupnem nowego zestawu (koniecznie dwukanałowego!) o wysokim taktowaniu? Ceny pamięci RAM wciąż utrzymują się na całkiem atrakcyjnym poziomie, ale to prawdopodobnie nie potrwa już długo...

Możesz skorzystać również z innych technologii przyśpieszających działanie gier - w sterownikach kart Radeon znajdziesz choćby opcję Radeon Boost, a w ustawieniach jakości grafiki w grach opcje skalowania obrazu, jak NVIDIA DLSS (tylko karty RTX), czy AMD Fidelity FX.

2. Zamień desktopa na laptopa

Gamingowe laptopy nigdy nie były przesadnie tanie, ale patrząc na ich ceny w porównaniu do nowych desktopowych kart graficznych, to dziś wydają się być znacznie bardziej atrakcyjne. Co najbardziej istotne - stosunkowo łatwo trafić na promocję, w której można kupić przyzwoitego gamingowego laptopa w bardzo ciekawej cenie. Na naszych łamach testowaliśmy ostatnio Machenike T58 z GTX 1650 Ti jak i recenzowaliśmy Hyperbooka NH5 z RTX 3060.

Najbardziej wymagający mogą sięgnąć choćby po laptopa z zewnętrzną kartą RTX 3080, co pokazywaliśmy w teście ASUS ROG Flow X13.

3. Korzystaj do grania ze streamingu

Dzięki takim usługom jak GeForce NOW możesz grać w Cyberpunka 2077 z ray-tracingiem nawet na bardzo słabym komputerze. Również usługa Google Stadia ostatnio mocno się rozwinęła. Jedyne czego Ci trzeba to przyzwoite łącze internetowe.

4. Kup... konsolę

Nowe konsole też bywają trudne do kupienia, ale znacznie łatwiej znaleźć je w przyzwoitych cenach. Nowy Xbox Series X (czy wręcz Series S) plus abonament Xbox Game Pass pozwoli zaoszczędzić Ci mnóstwo kasy - zarówno na sprzęt, jak i gry. Sony ze swoim Playstation 5 również ma sporo do zaoferowania. Podpowiadamy - którą konsolę wybrać - PS5, czy Xbox Series X?

5. Graj na... smartfonie

Wolisz przeczekać ciężkie czasy na rynku sprzętu i nie masz zamiaru w ogóle inwestować w tym momencie, ale... masz za to całkiem dobry smartfon? Wprawdzie najlepsze smartfony do gier to zwykle spory wydatek, ale wielu z nas nosi w kieszeni sprzęt o naprawdę świetnych możliwościach.

Warto pamiętać, że na smartfony znajdziemy obecnie wiele znakomitych gier, jak choćby debiutujący na PS5 Genshin Impact. Nie wierzysz? Zerknij na nasze listy najlepszych płatnych gier na smartfony oraz najlepszych darmowych gier na Androida. Mamy nadzieję, że na mobilkach w tym roku zadebiutuje również Diablo Immortal.

To... którą opcję wybieracie?

Może Cię również zainteresować: