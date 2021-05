A więc jednak! Nvidia opublikowała tajemniczy zwiastun, który może zapowiadać premierę nowych kart graficznych GeForce RTX 3000.

Nvidia zapowiada tajemnicze wydarzenie

W mediach społecznościowych producenta pojawił się tajemniczy filmik, który przedstawia tytan i ujawnia termin ważnego wydarzenia – 31 maj 2021 rok godzina 22:00 (czasu PDT).

Zresztą - zobaczcie sami:

O co może chodzić?

Co takiego zostanie zaprezentowane na targach Computex?

Jeżeli czytacie nasze newsy, pewnie wiecie, że najpewniej chodzi o zapowiedź kart graficznych GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti – o nowych modelach mówi się od dłuższego czasu, a ostanie przecieki wskazują, że sprzęt zostanie zaprezentowany właśnie... 31 maja 2021 roku (nieprzypadkowo wtedy też odbywają się targi Computex 2021, gdzie Nvidia organizuje konferencję).

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti* GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti* GeForce RTX 3070 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 Jednostki cieniujące 10496 10240 8704 6144 5888 Jednostki teksturujące 328 320 272 192 184 Jednostki rasteryzujące 112 112 96 96 96 Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 320 (3. gen) 272 (3. gen) 192 (3. gen) 184 (3. gen) Jednostki RT 82 (2. gen) 80 (2. gen) 68 (2. gen) 48 (2. gen) 46 (2. gen) Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci wideo 19 500 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 936 GB/s ~912 GB/s 760 GB/s 608 GB/s 448 GB/s Cena (sugerowana) $1499 ~$999 $699 ~$599 $499 *specyfikacja nieoficjalna

Nowe modele mają uplasować się w topowym segmencie wydajnościowym, więc zainteresują graczy szukających sprzętu do grania w 4K lub WQHD przy wysokiej częstotliwości odświeżania. Ceny? Raczej nie będą należeć do najniższych - możemy spekulować, że będą to karty za około 1000 i 600 dolarów (przynajmniej w teorii, bo realnie ceny mogą być kilkukrotnie wyższe).

Czy mieliśmy rację? Przekonamy się w najbliższy wtorek (u nas będzie to już 1 czerwca godzina 7:00 rano). Konferencję Nvidii będzie można oglądać na oficjalnym kanale Nvidia GeForce na kanale Twitch i platformie YouTube.

