Coraz większymi krokami zbliża się premiera kart GeForce RTX 4000, ale w międzyczasie poznajemy też sekrety obecnej serii GeForce RTX 3000. Wygląda na to, że producent planował wprowadzić do oferty model… GeForce RTX 3090 SUPER.

Pierwsze informacje o karcie GeForce RTX 3090 SUPER pojawiły się ponad rok temu, ale model ten ostatecznie zadebiutował jako GeForce RTX 3090 Ti.

Wygląda jednak na to, że pierwsze przecieki były prawdziwe i producent rzeczywiście był bliski wydania topowej konstrukcji jako nowego „supera”.

GeForce RTX 3090 SUPER jednak miał się pojawić

Na chińskim forum NGA pojawiło się zdjęcie, które przedstawia referencyjną wersję karty GeForce RTX 3090 z dopiskiem SUPER. Karta nigdy nie trafiła do masowej produkcji, ale możemy poznać jej sekrety.

Konstrukcja wygląda bardzo podobnie do modelu GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition - też zastosowano tutaj masywne chłodzenie z dwoma przeciwstawnymi wentylatorami, ale główna różnica sprowadza się do czarnego wykończenia chłodzenia (i dopisku GeForce RTX 3090 SUPER).

GeForce RTX 3090 SUPER oferuje taką samą specyfikację co GeForce RTX 3090 Ti (konstrukcja ma to samo Device ID, więc GPU-Z wykrywa go właśnie jako GeForce RTX 3090 Ti). Producent zastosował układ graficzny Ampere GA102 z 10 752 jednostkami CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit.

Wychodzi na to, że do pewnego czasu topowa karta Nvidii miał być wydana jako GeForce RTX 3090 SUPER, ale, z jakiegoś powodu, producent zmienił zdanie i wydał ją jako GeForce RTX 3090 Ti. Dlaczego? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy...

Źródło: NGA