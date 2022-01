Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę GeForce RTX 3090 Ti. Jeśli jesteście zainteresowani topową propozycją „zielonych”, to lepiej przygotujcie się na ogromny wydatek – w sieci pojawiły się pierwsze oferty przedsprzedaży nowej karty.

Karta GeForce RTX 3090 Ti została zapowiedziana już podczas targów CES 2022, jednak ostatnie przecieki wskazują na przesunięcie premiery (według nieoficjalnych informacji, winne mają być problemy z autorskimi wersjami akceleratora).

Nowa karta ma objąć pozycję topowej karty graficznej dla komputerów stacjonarnych, ale nie spodziewamy się dużego przyrostu wydajności względem modelu GeForce RTX 3090 (czyli dotychczasowego lidera).

Model GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) ???? $1499 $1199 *specyfikacja nieoficjalna

Zmiany? Producent zastosuje mocniejszy układ graficzny oraz szybszą pamięć wideo. Dodatkowym atutem ma być wyższy limit mocy, który powinien pozwolić rozwinąć skrzydła nowej konstrukcji (a przy okazji zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną).

MSI przygotowuje dopakowaną wersję GeForce RTX 3090 Ti

Podczas konferencji Nvidii zaprezentowano referencyjną wersję akceleratora (Founders Edition). Wiemy jednak, że producenci przygotowują też swoje autorskiego konstrukcje.

Jedną z nich ma być MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X, który ma zaliczać się do topowych wersji tego modelu. Karta już fabrycznie została podkręcona do 1880 MHz, ale w aplikacji MSI Center można aktywować tryb Extreme zwiększający taktowanie rdzenia do 1900 MHz.

Producent zastosował potężne chłodzenie Tri Frozer 2S (to prawdopodobnie ten sam cooler co w zwykłym modelu MSI GeForce RTX 3090 Suprim X). Dodatkowym atutem jest limit mocy zwiększony do 480 W (karta wymaga podłączenia trzech 8-pinowych wtyczek zasilających, a producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 1000 W).

Chcesz kupić GeForce RTX 3090 Ti? Przygotuj się na ogromny wydatek

Szczegóły na temat dostępności karty GeForce RTX 3090 Ti jeszcze nie zostały ujawnione. Nie jest jednak tajemnicą, że nowy model będzie drogi – już teraz ceny kart GeForce RTX 3090 oscylują w granicach 14 – 16 tys. złotych.

Kilka europejskich sklepów już opublikowało oferty przedsprzedaży modeli MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio w cenie około 3100 euro i MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X w cenie około 3200 euro. Zgodnie z aktualnym kursem walut odpowiada około 15 – 17 tys. złotych.

Jak będzie w praktyce? Zapewne przekonamy się po premierze, gdy karty trafią do sklepów... o ile nie wykupią jej górnicy kopiący kryptowaluty.

Źródło: VideoCardz, Twitter @ wnxod