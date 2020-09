Coraz większymi krokami zbliża się premiera GeForce’a RTX 3090, a więc najwydajniejszej karty graficznej z generacji Nvidia Ampere. Ten model wstrząśnie rynkiem topowych komputerów do grania!

GeForce RTX 3080 objął pozycję topowej karty graficznej w rankingu wydajności, ale najwięksi entuzjaści czekają na flagowy model GeForce RTX 3090. Czego możemy się po nim spodziewać?

Jeżeli śledzicie nasze newsy, specyfikacja karty GeForce RTX 3090 powinna być Wam doskonale znana. To propozycja dla najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują bezkompromisowej wydajności (de facto mamy do czynienia z następcą modeli Titan).

Karta bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA102 z 10 496 jednostkami CUDA, 328 jednostkami Tensor i 82 jednostkami RT. Oprócz tego przewidziano 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit o przepustowości 936 GB/s.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-200 Ampere GA104-300 Rdzenie CUDA 10496 8704 5888 Rdzenie RT 82 (2. gen) 68 (2. gen) 46 (2. gen) Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 272 (3. gen) 184 (3. gen) Taktowanie GPU 1395 - 1695 MHz 1440 - 1710 MHz 1500 - 1725 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 448 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W Cena $1499 $699 $499

Producent deklaruje, że RTX 3090 poradzi sobie z najnowszymi grami nawet w rozdzielczości 8K (aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne będzie włączenie DLSS). Jakiej wydajności możemy się spodziewać?

Wyniki wydajności GeForce RTX 3090

Co prawda na publikację niezależnych testów wydajności przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale redakcja VideoCardz już teraz dotarła do nieoficjalnych wyników wydajności z benchmarka 3DMark (podobno pochodzą one z portugalskiej redakcji HardwareTips).

Poniżej znajdziecie porównanie składowej odpowiedzialnej z osiągi karty graficznej do modeli GeForce RTX 2080 Ti i GeForce RTX 3080.

3DMark – Time Spy

[punkty] Graphics Score

GeForce RTX 3090 20212 GeForce RTX 3080 16784 GeForce RTX 2080 Ti 14098

3DMark – Time Spy Extreme

[punkty] Graphics Score

GeForce RTX 3090 10300 GeForce RTX 3080 8596 GeForce RTX 2080 Ti 6503

3DMark – Fire Strike Extreme

[punkty] Graphics Score

GeForce RTX 3090 24627 GeForce RTX 3080 21370 GeForce RTX 2080 Ti 17619

3DMark – Fire Strike Ultra

[punkty] Graphics Score

GeForce RTX 3090 12717 GeForce RTX 3080 10667 GeForce RTX 2080 Ti 8117

3DMark – Port Royal

[punkty] Graphics Score

GeForce RTX 3090 13173 GeForce RTX 3080 11449 GeForce RTX 2080 Ti 7969

Co tu dużo mówić, nowa karta Nvidii okazuje się prawdziwym potworem – wzrost wydajności względem modelu GeForce RTX 3080 jest całkiem spory (w zależności od testu jest to jakieś 13 – 20%). Czekamy na testy wydajności w grach, które ukażą prawdziwy potencjał topowego Ampera.

Kiedy premiera GeForce RTX 3090?

GeForce RTX 3090 to propozycja dla najbardziej wymagających i najbardziej majętnych klientów. Karta została wyceniona na 7029 złotych (lepsze wersje niereferencyjne zapewne będą droższe), a jej sklepowa premiera została zaplanowana na 24 września 2020 roku. Patrząc na problemy z dostępnością modelu GeForce RTX 3080, zakup flagowca może być mocno utrudniony.

Źródło: VideoCardz

