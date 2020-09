Karta GeForce RTX 3080 okazała się takim hitem, że jej kupienie podczas sklepowej premiery graniczyło z cudem. Zainteresowanie nowym modelem przekroczyło najśmielsze oczekiwania samej Nvidii.

GeForce RTX 3080 to bez wątpienia jedna z najciekawszych kart graficznych w historii PC-tów - jak wspomnieliśmy w teście, takiego skoku wydajności nie było od kilkunastu lat. Nie powinno więc nas dziwić, że nowy model spotkał się z ogromnym zainteresowaniem entuzjastów. Problem jednak w tym, że zakup sprzętu udał się tylko nielicznym klientom.

GeForce RTX 3080 – zakup karty graniczył z cudem

Słaba dostępność karty była przewidywana jeszcze przed premierą, ale takich braków chyba nikt się nie spodziewał – według naszego rozpoznania, sprzedawcy dysponowali bardzo ograniczoną ofertą, a w niektórych sklepach karty były po prostu niedostępne.

Przejście przez procedurę zamówienia wcale nie oznaczało zakupu karty. Według naszych informacji, część klientów jednego z większych sklepów z elektroniką teoretycznie zamówiła kartę, ale później otrzymała informację o opóźnieniu w dostawie towaru - ze względu na duże zainteresowanie, realizacja zamówienia może się wydłużyć nawet o 14 dni.



Kolejka zainteresowanych zakupem karty GeForce RTX 3080 pod sklepem w Japonii

Zainteresowanie kartami przekroczyło oczekiwania Nvidii

W przypadku sklepu Nvidii sytuacja wyglądała podobnie i nieliczne sztuki modelu Founders Edition rozeszły się jak świeże bułeczki. Nie obyło się jednak bez komplikacji – wczoraj wieczorem producent wydał w tej sprawie oświadczenie:

Dzisiaj rano zaobserwowaliśmy bezprecedensowy popyt na karty GeForce RTX 3080 u globalnych sprzedawców detalicznych, w tym także w sklepie internetowym Nvidii. O 6 rano czasu pacyficznego próbowaliśmy uruchomić sklep. Pomimo przygotowań, sklep został przeciążony ruchem. Udało nam się rozwiązać problemy i zacząć poprawnie rejestrować sprzedaż.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, włączając w to ręczne sprawdzanie zamówień, aby powstrzymać boty i skalpery i dostarczyć karty w do prawdziwych klientów.

Producent odniósł się także do zainteresowania kartami u sprzedawców:

Zapasy kart były dostępne dzisiaj o 6 rano czasu pacyficznego u ponad 50 największych sprzedawców detalicznych z całego świata. Nasz zespół oraz partnerzy Nvidii codziennie wysyłają do sprzedawców coraz więcej kart RTX 3080. Przepraszamy naszych klientów za dzisiejsze problemy.

Słaba dostępność kart GeForce RTX 3000 – kiedy sytuacja wróci do normy?

Wysoki popyt i niska podaż oznacza problemy z zakupem towaru. Taki sam mechanizm występuje w przypadku karty GeForce RTX 3080. Mało tego! Można podejrzewać, że podobna sytuacja wystąpi za tydzień przy sprzedaży wydajniejszego modelu GeForce RTX 3090 oraz za miesiąc przy sprzedaży słabszego GeForce RTX 3070.

Informacje ze sklepów wskazują na dostawy RTXów 3080 w okolicach początku października. Według deklaracji producenta, sytuacja wróci do normy jeszcze później - dostępność kart powinna ulegać poprawie dopiero w miarę zbliżającego się sezonu świątecznego (ten w Stanach Zjednoczonych zaczyna się już w listopadzie).

Opóźnienia w dostępności może wykorzystać konkurencja, która w podobnym czasie powinna wydać modele Radeon RX 6000 (o ile sama nie doświadczy podobnych problemów).

Źródło: Nvidia, AKIBA PC Hotline!, inf. własna

