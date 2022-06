Coraz większymi krokami zbliża się premiera kart graficznych GeForce RTX 4000, które mają przynieść znaczną poprawę wydajności. Okazuje się, że układy mają też cechować się wyjątkowo wysokim poborem mocy.

Karty graficzne GeForce RTX 4000 mają zastąpić obecną generację GeForce RTX 3000 - wprawdzie producent jeszcze nie zdradził szczegółów o układach, ale w sieci już pojawia się całkiem sporo przecieków.

Nowe układy mają bazować na architekturze Nvidia Ada Lovelace, która przełoży się na znaczną poprawę wydajności. Mówi się, że topowy model - GeForce RTX 4090 ma być 2-krotnie wydajniejszy od obecnego GeForce RTX 3090.

Niestety, ponownie pojawiają się niepokojące przecieki, jakoby układy miały też cechować się dużo wyższym poborem energii elektrycznej.

Limity mocy kart graficznych GeForce RTX 4000

W sieci pojawiły się przecieki dotyczące limitów mocy poszczególnych układów graficznych z generacji Nvidia Ada Lovelace.

Desktopowe chipy mają wyróżniać się bardzo wysokimi limitami mocy – w porównaniu do obecnych układów Nvidia Ampere, producent zwiększy je przeszło o 100 W (dla topowego układu Ada AD102 ma on wynosić bagatela 800 W!). W przypadku mobilnych układów limity będą jednak dużo niższe - porównywalne do mobilnych układów z obecnej generacji, co pewnie wynika z ograniczonych możliwości odprowadzania ciepła w laptopach.

Warto jednak zaznaczyć, że limity to górna granica poboru mocy – odpowiadają one za maksymalną energię, jaka może zostać dostarczona do układu graficznego (np. przy podkręcaniu). Realny pobór energii elektrycznej powinien być niższy. Nie zmienia to faktu, że nowe karty Nvidii i tak będą bardziej prądożerne (niewykluczone, że producent będzie chciał tutaj masowo wprowadzić nowe złącze zasilania PCIe 16-pin).

Czy przecieki się potwierdzą? O tym pewnie przekonamy się za kilka miesięcy - nieoficjalnie wiadomo, że pierwsze modele GeForce RTX 4000 mają zadebiutować po wakacjach.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi, VideoCardz