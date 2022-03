Karty graficzne oferują coraz wyższą wydajność, ale przy okazji pobierają też coraz więcej mocy. Firma Intel opracowała nowy standard zasilania dla kart pod PCI-Express 5.0.

Jeśli śledzicie nasze newsy, to nowy standard zasilania nie powinien być dla Was zaskoczeniem - przecieki o nowym złączu dla kart pod PCI-Express 5.0 pojawiały się od dłuższego czasu. Teraz jednak mamy więcej szczegółów.

12VHPWR - nowe złącze zasilania dla kart PCI-Express 5.0

W sieci pojawiły się przecieki z dokumentacji technicznej na temat standardu zasilaczy ATX 3.0 – wśród nich pojawiły się informacje o wspomnianym złączu zasilania 12VHPWR zgodnym z PCI-Express 5.0.

Wtyczka 12VHPWR wykorzystuje 16 pinów – 12 służy do przesyłania energii elektrycznej, a pozostałe 4 są liniami sygnałowymi.

W zależności od konfiguracji styków, złącze będzie mogło dostarczyć maksymalnie 150 W, 300 W, 450 W lub nawet 600 W mocy. Dla porównania, obecne złącze PCIe 6-pin pozwala dostarczyć 75 W mocy, a PCIe 6 + 2-pin już 150 W (dlatego też niektóre karty korzystają z dwóch luba nawet trzech takich wtyczek).

Warto jednak zaznaczyć, że złącze 12VHPWR nie jest kompatybilne z obecnym standardem PCIe 6/6+2 pin (producent zmienił rozmiary wtyczki i rozstaw pinów). Można jednak podejrzewać, że producenci zasilaczy i kart graficznych będą stosować przejściówki na nowy standard.

Kiedy zasilacze zgodne z PCI-Express 5.0 (12VHPWR)?

Nowe zasilacze obecnie nie mają większego sensu, ale sprawdzą się przy premierze kolejnych generacji kart graficznych pod PCI-Express 5.0 (z nowego standardu podobno mają korzystać modele GeForce RTX 4000).

Producenci zasilaczy już teraz przygotowują konstrukcje zgodne z nowym standardem, które zostaną wyposażone we wtyczkę 12VHPWR. W przypadku modeli o mocy do 450 W to opcjonalne złącze, ale dla mocniejszych jednostek będzie obowiązkowe. Niedawno takie modele zaprezentowała firma Gigabyte (według udzielonych nam informacji, zasilacze mają trafić do sprzedaży w połowie marca). Pozostali producenci powinni wydać sprzęt w podobnym terminie.

