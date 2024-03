Gemini Advanced to bezpośrednia odpowiedź Google’a na technologię ChatGPT 4. Korzystam z płatnej wersji od dnia premiery i mam kilka spostrzeżeń.

Kojarzycie tego mema o rozmowy o pracę?

- Jakie są pana mocne strony?

- Potrafię ekstremalnie szybko wykonywać skomplikowane obliczenia matematyczne.

- Imponujące. Ile to jest 48 151 razy 62 342?

- 25.

- To nawet nie jest blisko.

- Ale było szybko.

- Jest pan przyjęty.

Takie są moje odczucia odnośnie korzystania z Gemini Advanced. Sztuczna inteligencja Google’a jest ekstremalnie szybka, ale i ekstremalnie głupia. Przy czym na jej głupotę paradoksalnie można patrzeć jak na atut. Już tłumaczę.

Gemini Advanced kontra ChatGPT 4 i Copilot

"Gdybym poleciał na Księżyc Airbusem A380 z jego maksymalną prędkością, ile czasu zajęłaby podróż?" - takie pytanie zadałem trzem popularnym chatbotom, a następnie odpaliłem stoper. Oto czas wygenerowania pełnej odpowiedzi:

Gemini Advanced - 5 sekund;

ChatGPT 4 - 28 sekund;

Copilot z GPT-4 - 29 sekund.

A co z samymi odpowiedziami? Cóż…

Zacznę od tego, że każde AI przyjęło nieco inną prędkość samolotu, co jest akurat zrozumiałe, bo faktycznie różne źródła podają różne wartości. W efekcie rozstrzał odpowiedzi sięgający od 14,7 do 17,74 dnia mnie satysfakcjonuje, bo w tym przypadku interesował mnie czas orientacyjny. Ale.

Choć Gemini Advanced prawidłowo wykonało obliczenia, swoją odpowiedź zaczęło od błędnego stwierdzenia, że "czas podróży na Księżyc Airbusem A380, lecącym z maksymalną prędkością, wynosiłby około 3 lata i 3 miesiące". A na koniec doszedł do wniosku, że "15 dni i 8 godzin to około 3 miesiące i 28 dni", co jest oczywistym idiotyzmem.

Google Advanced ma wyjątkową tendencję do zmyślania, ale paradoksalnie za to go lubię

Sztuczna inteligencja nie ma mózgu. Sztuczna inteligencja nie myśli jak człowiek. Sztuczna inteligencja nie patrzy na prawdę i fikcję w taki sposób, w jaki postrzegamy je my. Dla sztucznej inteligencji każde polecenie jest matematycznym wzorem, a każda odpowiedź jedynie najbardziej prawdopodobnym ciągiem zer i jedynek, które następnie interfejs użytkownika zamienia na słowa.

Sposób działania tego typu mechanizmów sprawia, że AI jest podatna na tzw. halucynowanie, czyli przedstawianie fałszywych informacji jako prawdziwe. A przy tym Gemini Advanced robi to w sposób wyjątkowo bezczelny i oczywisty.

"15 dni i 8 godzin to około 3 miesiące i 28 dni" to tylko jeden z przykładów, ale z pamięci mogę przywołać jeszcze jeden. Raz poprosiłem Gemini Advanced o porównanie dwóch mikrofonów krawatowych, a w odpowiedzi AI zaczęło mnie zasypywać bezużytecznymi danymi na temat wielkości wyświetlacza, użytego procesora i ilości pamięci RAM, więc było oczywiste, że zwyczajnie zmyśla.

Do odpowiedzi generowanych przez jakąkolwiek sztuczną inteligencję trzeba podchodzić z dystansem, a najlepiej dodatkowo je weryfikować. Gemini Advanced halucynuje w sposób tak bardzo wyraźny, że zazwyczaj wystarczy mi rzut oka, by wiedzieć, które odpowiedzi lub ich fragmenty są wiarygodne, a które nie.

Dodatkowo Gemini Advanced potrafi wygenerować odpowiedź nawet 6-krotnie szybciej niż ChatGPT 4, co z użytkowego punktu widzenia jest atutem nie do przecenienia. Choć więc technologia OpenAI jest w mojej ocenie bardziej godna zaufania, bardzo często to po apkę Google’a sięgam w pierwszej kolejności.

PS Google oficjalnie komunikuje, że jego model językowy nie został jeszcze w pełni zoptymalizowany pod kątem języka polskiego. Skoro jednak firma sprzedaje w Polsce swoją usługę za 97 zł miesięcznie, a ta mimo wszystko udziela odpowiedzi w naszym języku, to myślę, że mam prawo oceniać, co za te pieniądze dostaję.