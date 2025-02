Google Gemini jak ChatGPT i DeepSeek. Teraz także na smartfonie

Google daje użytkownikom smartfonów przydatną funkcję w chatbocie Gemini. Dzięki funkcji głębokiego researchu, wyszukiwanie i wykonywanie zadań stało się znacznie bardziej zaawansowane.

Stosunkowo niedawno w popularnym chatbocie ChatGPT pojawiła się funkcja „Rozumuj”. Umożliwia ona uzyskiwanie odpowiedzi na zadawane pytania po znacznie bardziej „głębokiej” analizie wielu danych – także z internetu oraz załączonych w konwersacji plików. Podobne rozwiązanie oferuje DeepSeek, a także Google Gemini. Dotychczas funkcja w Gemini była jednak dostępna tylko dla użytkowników komputerów. Teraz „Deep Research” trafia również na urządzenia mobilne. Jest jednak pewien problem.

Google udostępnia funkcję „Deep Research” mobilnym użytkownikom Gemini

Od niedawna także osoby korzystające z Gemini na urządzeniach mobilnych mogą skorzystać z głębokiego researchu. Google dodało tę przydatną funkcję zarówno w systemie Android, jak i iOS. Największym plusem jest automatyzacja działań. Funkcja „Deep Research” może samodzielnie przeprowadzić wieloetapowe, skomplikowane wyszukiwanie. Zaczyna od stworzenia pewnego rodzaju „planu”, a następnie realizuje go punkt po punkcie.

Na koniec użytkownik otrzyma obszerny, czytelny raport, zawierający na przykład wyniki badań czy porównania – w zależności od tego, o co poprosimy Gemini. W niektórych zastosowaniach oznacza to oszczędność wielu godzin pracy. Plusem jest to, że – podobnie jak w ChatGPT z funkcją „Rozumuj” – zobaczymy linki do źródeł. Dzięki temu możemy szybko zweryfikować, czy otrzymane dane są rzeczywiście autentyczne. Tworzenie odpowiedzi może zająć nawet kilka minut, choć zależy to od stopnia złożoności zadania.

Funkcja „Deep Research” na urządzeniach mobilnych oferuje te same możliwości (jeśli chodzi o wydajność AI) co na komputerach. Powinna więc przydać się w sytuacjach, gdy nie mamy pod ręką laptopa – na przykład w podróży lub poza domem.

Deep Research tylko w Gemini Advanced

Nowość wygląda naprawdę interesująco. Niestety, ma jedną wadę. Z głębokiego researchu skorzystają wyłącznie użytkownicy płatnego planu Gemini Advanced. To spory minus – podobna opcja jest przecież dostępna w darmowym ChatGPT, choć z pewnymi ograniczeniami (mamy tylko kilka darmowych zapytań z opcją „Rozumuj” dziennie).

Gemini Advanced kosztuje obecnie w Polsce 97,99 zł miesięcznie. Cena jest więc niemal identyczna jak w przypadku ChatGPT Plus (20 $ + VAT). Plusem Gemini Advanced może być natomiast dostęp do dodatkowych korzyści w ramach jednej opłaty, w tym przede wszystkim 2 TB przestrzeni w chmurze Google One. Pierwszy miesiąc subskrypcji jest darmowy, więc można bez opłat porównać, czy lepsze wyniki daje głębokie wyszukiwanie w ChatGPT, czy w konkurencyjnym narzędziu od Google.

Darmowa wersja DeepSeek również oferuje podobną funkcję, ale pojawiają się wątpliwości dotyczące prywatności danych przetwarzanych przez to chińskie narzędzie.