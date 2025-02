Nie musieliśmy długo czekać - jest reakcja na DeepSeek. OpenAI pokazuje o3 mini

OpenAI pokazuje nowy model językowy. Nawet w bezpłatnym ChatGPT możesz już używać o3 mini.

Całkiem niedawno na rynku pojawił się pochodzący z Chin konkurent dla ChataGPT. DeepSeek okazał się bardzo szybkim i sprawnym chatbotem, są jednak pewne zastrzeżenia co do prywatności jego użytkowników. Tymczasem już po krótkim czasie OpenAI zaprezentowało swój najnowszy model językowy - o3 mini w ChatGPT. Sprawdźmy zatem, co się zmieniło i jakie ulepszenia zobaczymy w nowej wersji narzędzia.

Premiera modelu o3 mini w ChatGPT

OpenAI zaprezentowało swój najnowszy model o3 mini. Jest już dostępny - zarówno w ChatGPT (także wersji bezpłatnej), jak i przez API (Chat Completions, Assistants API, Batch API). Wersja ta nie zwiększa gamy dostępnych modeli, a zastępuje poprzednią wersję - o1 mini.

Nowy model językowy został zoptymalizowany i działa szybciej. Twórcy przyłożyli największą uwagę do takich zagadnień, jak rozumowanie, kodowanie, zadania matematyczne, czy nauki ścisłe. To w tych obszarach zobaczymy największą przewagę zmianę na plus.

Co ciekawe, w o3 mini możemy wybrać jeden z trzech “trybów”. Wybór wpływa na to, jak zaawansowane będzie rozumowanie. Mamy opcję “niski”, “średni” i “wysoki”. Wyższy poziom rozumowania oznacza lepsze efekty, zużywa natomiast więcej tokenów. W celu skorzystania z lepszych wersji, musimy też używać jednej z płatnych wersji, np. ChatGPT Plus.

Osiągi modelu OpenAI o3 mini

Nowy model o3 mini jest nawet o 24% szybszy od modelu o1 mini. Ma też mniejsze opóźnienia w wykonywaniu swoich zadań - model o3 mini jest średnio o 2500 ms szybszy (czas do pierwszego tokenu). To oficjalne dane OpenAI. Zewnętrzne testy pokazują natomiast, że lepsze osiągi od o1 mini zobaczymy głównie przy “wysokim rozumowaniu”, niedostępnym w darmowym ChatGPT.

ChatGPT z o3 mini umożliwia deweloperom łatwiejszą integrację w aplikacjach wymagających precyzyjnych odpowiedzi w kontekście kodowania i nauk ścisłych. Pierwsze dni działania o3 mini to jednak pewne głosy użytkowników, twierdzących, że są pewne problemy z działaniem modelu. Podczas próby drobnych poprawek kodu programistycznego, model “niszczy” działający dotąd program. Model został przeszkolony metodą „deliberative alignment”: najpierw analizuje zasady bezpieczeństwa przed udzieleniem odpowiedzi. Przeszedł też testy zewnętrzne oraz red-teamingu, co czyni go bardziej odpornym na wyzwania związane z bezpieczeństwem i jailbreakami.

Model o3 mini może znajdować aktualne informacje w sieci - ma zintegrowaną funkcję wyszukiwania w internecie. Od razu dostaniemy linki do źródeł, możliwe jest więc szybkie sprawdzenie rzetelności informacji.

Aby włączyć tę funkcję, w oknie ChatGPT wystarczy wybrać opcję “Rozumuj”. Znajduje się pod polem do wpisywania komend.