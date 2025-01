Premiera DeepSeek odbiła się głośnym echem na całym świecie. Pojawiają się jednak obawy związane z przetwarzaniem i w konsekwencji bezpieczeństwem danych, na co uwagę zwracają eksperci.

O DeepSeek usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2023 r. i z miejsca zrobiło o chińskiej firmie ze względu na podejście do AI. Osiągnięcie nim głośno ze względu na innowacyjne podejście do AI. Przedsiębiorstwo w krótkim czasie stało się konkurencyjną opcją wobec zachodnich liderów, takich jak OpenAI, dostarczając technologię, która nie tylko osiąga poziom czołowych rozwiązań na rynku, ale również wyróżnia się niskimi kosztami. Eksperci od cyberbezpieczeństwa mają jednak obawy związane z przetwarzaniem naszych danych.

DeepSeek impetem wbił się na salony

Szybki rozwój platformy jest niezaprzeczalny – jej aplikacja mobilna zdobyła pierwsze miejsce w rankingu App Store zaledwie 48 godzin po premierze. Choć otwartoźródłowy model DeepSeek rewolucjonizuje ekonomiczne wdrażanie sztucznej inteligencji, jego zastosowanie wiąże się z poważnymi wyzwaniami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych w firmach.

Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software Technologies w Polsce, podkreśla, że takie praktyki mogą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności użytkowników.

Jednym z najbardziej budzących obawy aspektów działania DeepSeek jest sposób gromadzenia i przechowywania danych użytkowników. Zgodnie z polityką prywatności platformy, wszystkie interakcje – w tym wpisywane treści, przesyłane pliki, historia rozmów, nagrania głosowe, obrazy, a nawet wzorce naciskania klawiszy – trafiają na zewnętrzne serwery i są tam przechowywane. Co więcej, firma zastrzega sobie prawo do przeglądania wszystkich treści przesyłanych przez użytkowników.

“Zbieranie danych przez DeepSeek wykracza daleko poza standardowe informacje o użytkowaniu, które są zazwyczaj zbierane przez inne platformy. To, co martwi, to brak precyzyjnych mechanizmów ochrony danych osobowych, co może prowadzić do poważnych naruszeń prywatności” – zauważa Głażewski.

Zagrożenie dla firm

Tego rodzaju praktyki mogą stanowić poważne zagrożenie, zwłaszcza dla organizacji zobowiązanych do przestrzegania surowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (GDPR), HIPAA czy CCPA. Naruszenie tych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i utratą zaufania, co może odbić się na firmach korzystających z DeepSeek, gdyż nie mają one kontroli nad tym, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane.

Równie niepokojącym zagadnieniem jest kwestia cenzury i kontroli treści w DeepSeek. Eksperci zauważają, że platforma nie tylko gromadzi ogromne ilości danych, ale także nakłada ograniczenia na publikowane treści. Takie praktyki rodzą poważne pytania dotyczące etyki zarządzania systemem oraz jego potencjalnego wpływu na wolność słowa i funkcjonowanie firm korzystających z tego rozwiązania. Więcej na temat cenzury w DeepSeek przeczytacie w naszym porównaniu: co jest lepsze ChatGPT czy DeepSeek.

“Powinniśmy być zaniepokojeni. Wielokrotnie widzieliśmy, jak Pekin wykorzystuje swoją dominację technologiczną do nadzoru, kontroli i przymusu, zarówno wewnętrznie, jak i za granicą” – stwierdza Ross Burley, współzałożyciel Centrum na rzecz Odporności Informacyjnej, którego cytuje the Guardian. Burley podkreśla, że jeśli DeepSeek nie zostanie odpowiednio kontrolowany, może to prowadzić do niebezpiecznych skutków, takich jak rozpowszechnianie dezinformacji, podważenie zaufania publicznego i utrwalanie autorytarnych narracji, które mogą zagrażać demokratycznym wartościom na całym świecie.

Specjaliści zwracają uwagę, że bez właściwych zabezpieczeń organizacje mogą ryzykować ujawnienie poufnych danych. Choć DeepSeek dostarcza zaawansowane technologie, jego wykorzystanie może stanowić istotne wyzwanie dla firm zobowiązanych do ochrony informacji oraz przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych.

Źródło: Check Point