Narzędzia do generowania obrazów AI są arcyciekawe, ale do ideału “trochę” im jeszcze brakuje. Przekonało się o tym Google. Gigant z Mountain View w pośpiechu naprawia Gemini. Powodem są “nieścisłości historyczne”.

Jeśli skrupulatnie obserwujesz informacje na temat sztucznej inteligencji, to doskonale wiesz, że Bard poniekąd zakończył swój żywot i od teraz mamy do czynienia z narzędziem Google Gemini. To zmiana o charakterze symbolicznym, bowiem Google rozpoczyna “następny rozdział” w rozwoju AI. Pojawiły się jednak przejściowe problemy.

Google wyciąga wtyczkę: aktualizacja Gemini AI

Przypuszczam, że część internautów spotkała się z intrygującymi grafikami AI o satyrycznym, szyderczym wręcz charakterze. Dość wspomnieć o serii memów “Netflix Adaptation”. Powstają one intencjonalnie, ale problem pojawia się wtedy, gdy “niechcący” wygenerujemy obrazek z pewnymi "nieścisłościami", mając zupełnie inne intencje. Google zauważyło palący problem związany z Gemini.

Powyższe grafiki zostały wygenerowane przez Gemini. Te i im podobne nie umknęły uwadze korporacji.”Jesteśmy świadomi, że Gemini przedstawia nieścisłości w wygenerowanych historycznych obrazach” - czytamy w komunikacie Google na platformie X.

Stąd też decyzja o czasowym wstrzymaniu tej funkcji. W kolejnym komunikacie czytamy, że “pracujemy już nad rozwiązaniem ostatnich problemów z funkcją generowania obrazów Gemini. W tym czasie wstrzymamy tworzenie wizerunku ludzi i wkrótce ponownie wypuścimy ulepszoną wersję.”

Gemini przesadziło z różnorodnością

Ta decyzja to świetny fundament do dyskusji. Czy powinno się regulować tego rodzaju obrazy? Czy są one przekłamaniem? Co by było, gdyby Google Gemini wygenerowałoby obraz Powstańca Warszawskiego o ciemnej karnacji? Tyle prowokacyjnych pytań, a tak mało odpowiedzi.

Z pewnością Google znajdzie rozwiązanie tej sytuacji, wszak AI jest arcyważnym filarem dla giganta z Mountan View. Potwierdzenie znajdziemy w najnowszych doniesieniach, czyli ogłoszeniu inicjatywy AI Cyber Defense oraz oficjalnej już współpracy z Reddit

