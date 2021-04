Genshin Impact – czyli gra z gatunku RPG z otwartym światem, która jest obecnie jedną z najpopularniejszych gier, wkrótce ma zadebiutować również na konsolę PlayStation 5 wraz z aktualizacją 1.5.

Genshin Impact trafi na konsolę PS5 jeszcze w kwietniu

Nie tak dawno informowaliśmy, że miHoYo – czyli studio odpowiedzialne za bardzo popularne Genshin Impact pracuje nad wersją na konsolę PS5. Wówczas studio nie poinformowało, kiedy dokładnie gra trafi na konsolę japońskiego giganta. Na szczęście w grę na konsolach PS5 przyjdzie nam zagrać jeszcze w kwietniu, bowiem właśnie otrzymaliśmy informację, że wraz z aktualizacją 1.5 gra zadebiutuje na PS5 już 28 kwietnia 2021 roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się ze zwiastunem, to poniżej możecie nadrobić zaległości.

Aktualizacja 1.5 wprowadzi nowych bohaterów oraz pozwoli stworzyć własny dom

Oprócz oczywiście debiutu gry na konsoli PS5 nie można przejść obok zmian, które wprowadzi aktualizacja 1.5. Na początek warto wspomnieć o tym, że do gry trafią dwie nowe postacie – Eula i Yanfei. Dodatkowo do gry mają trafić dwa zestawy artefaktów oraz nowe walki z bossami, a wisienką na torcie jest możliwość wybudowania i rozwijania własnego domu. Wersja na PS5, jak to w przypadku konsol nowej generacji bywa, zaoferuje krótsze czasy ładowania, rozdzielczość 4K oraz lepsze jakościowo tekstury. Poniżej możecie obejrzeć oficjalną zapowiedź aktualizacji 1.5.

No to przyznać się teraz, komu udało kupić się PS5? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation Blog

