Wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszej, poważniejszej gry na wyłączność na konsolę PS5. Mowa oczywiście o Returnal, który właśnie ukazał się na nowym zwiastunie.

Returnal – zobacz zwiastun prosto z Future Games Show

Trzeba przyznać, że Future Games Show dostarczyło nam naprawdę sporo nowych zapowiedzi. Wystarczy wspomnieć, chociażby o nowej grze z gatunku souls-like – Thymesia. Warto również dodać, że podczas pokazu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Gamedec, Kena: Bridge of Spirits, Oddworld: Soulstorm oraz Lord of the Rings: Gollum. Na szczęście to nie koniec dobrych informacji, bowiem studio Housemarque również dorzuciło swoje trzy grosze. Zresztą, co tu dużo mówić – zobaczcie sami, jak prezentuje się Returnal.

Kiedy premiera gry Returnal?

Na sam koniec warto wspomnieć, o czym tak naprawdę jest Returnal. W grze wcielamy się w postać astronautki o imieniu Selene, która w niespodziewanych okolicznościach trafia na nieznaną planetę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że bohaterka po śmierci na nowo przeżywa rozbicie swego statku. Oczywiście po każdej śmierci zachodzą znaczące zmiany, które mają wpływ zarówno na otaczający nas świat, jak i na samą Selene. Gra zmierza wyłącznie na konsolę PS5, a do sprzedaży trafi już 30 kwietnia 2021 roku.

Źródło: Future Games Show, Informacja własna

