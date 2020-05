Oto Ghost of Tsushima w pełnej krasie. Wreszcie doczekaliśmy się konkretnej prezentacji, dzięki której wiemy, jakiego rodzaju jest to gra i dzięki której każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie o to, czy jest to coś dla niego czy jednak niekoniecznie.

W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że gra nie ukaże się we wcześniej ustalonym, czerwcowym terminie – aktualnie oficjalna data premiery Ghost of Tsushima to 17 lipca 2020 roku. Ale to, że na rynkowy debiut poczekamy nieco dłużej, nie oznacza, że Sony zamierza rezygnować z promowania jednej z najgorętszych produkcji ze swojego katalogu. Dlatego też właśnie dzisiaj doczekaliśmy się nowej, obszernej prezentacji. Macie może 18 minut?

Zobacz najnowszy gameplay Ghost of Tsushima – 18 minut z grą ze State of Play:

Jeśli zebraliście już szczęki z podłogi, to przejdźmy do podsumowania. Ten pokaz jasno daje do zrozumienia, że zabierające nas do feudalnej Japonii Ghost of Tsushima może być jedną z najlepszych gier na PlayStation 4 i dobrze tłumaczy też, dlaczego umieściliśmy ją w naszym zestawieniu najbardziej wyczekiwanych produkcji na horyzoncie. Wiedzieliśmy już wcześniej, że będzie klimatycznie, a teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że nie będzie to jedyny atut nowej produkcji studia Sucker Punch.

Jakie będzie Ghost of Tsushima? Czego dowiedzieliśmy się z materiału?

Ano między innymi tego, że (żyjący) świat gry będziemy mogli eksplorować zarówno na własnych nogach, jak i na grzbiecie wierzchowca. W nawigowaniu zaś pomocny okaże się wiatr. Warto też zwracać uwagę na unoszący się nad osadami dym, który może świadczyć o tym, że ich mieszkańcy potrzebują pomocy. Do ukrytych lokalizacji mogą nas z kolei zaprowadzić ptaki i lisy.

Wideo pozwala się też przyjrzeć walce – zarówno tej w zwarciu, jak i na dystans. Ale bezpośrednia konfrontacja nie zawsze będzie jedynym wyjściem. Równie skuteczną, a czasem nawet skuteczniejszą taktyką może być skradanie się i eliminacja przeciwników z ukrycia.

Obok eksploracji i walki najważniejszym elementem zabawy w Ghost of Tsushima będzie rozwój bohatera. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem nasz protagonista będzie mógł zdobywać nowe umiejętności i poprawiać się w innych. Będzie mógł także ulepszać swój ekwipunek.

I co o tym wszystkim myślicie? Czy Ghost of Tsushima znajduje się na waszych listach gier do koniecznego sprawdzenia w akcji?

Źródło: Sony

