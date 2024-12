To zdecydowanie jedna z najciekawszych propozycji od Epic Games Store w kończącym się roku 2024. Polski hit Ghostrunner 2 to kolejna “tajemnicza gra”, którą użytkownicy platformy przypiszą do konta całkowicie za darmo, o ile uwzględnią oni presję czasu.

Platforma Epic Games Store tradycyjnie przygotowała dla graczy całą serię darmowych gier w ramach świątecznego rozdawnictwa. Zasady są nieco inne – tym razem nie wiemy, jakie produkcje będą oferowane, a co więcej na ich odebranie jest mniej czasu, bo tylko 24 godziny. Tym razem gracze mogą odebrać polski hit Ghostrunner 2.

Ghostrunner 2 za darmo w Epic Games Store

Gdy w ubiegłym roku przeprowadzaliśmy wywiad z twórcami Ghostrunner 2, nieco prowokacyjnie poddaliśmy w wątpliwość wspomnianą polskość produkcji, bowiem skład studia ma międzynarodowy charakter. Niemniej, One More Level to ostatecznie polski deweloper i ma na swoim koncie niezwykle udaną kontynuację.

Ghostrunner 2 to uczta dla fanów nieskrępowanej akcji, która jest podana na talerzu FPP. Odnajdą się tutaj wszelkiej maści fani cyberpunkowych klimatów. Warto sprawdzić, jak tytuł był oceniany na platformie Steam: niespełna 6 tys. recenzji z czego 82 proc. to te pozytywne. Brzmi jak dobra rekomendacja.

Trzeba się pospieszyć

Oferta na Ghostrunner 2 w Epic Games Store wygaśnie 27 grudnia 2024 r. o godzinie 17:00 czasu polskiego. Wtedy też poznamy tytuł kolejnej darmowej produkcji.

Uruchomienie gry nie powinno stwarzać problemów. Minimalne wymagania sprzętowe to procesor Intel Core i5-4590 (4 x 3300) / AMD FX-8350 (4 x 4000) lub równoważny, karta graficzna GeForce GTX 960 (4096 MB) lub Radeon RX 480 (8192 MB) lub Intel Arc A380 (8192 MB), 8 GB RAM oraz 65 GB dostępnej przestrzeni na dysku (SSD).

Źródło: Epic Games Store, Steam