GigaBash i Predecessor za darmo na Epic Games Store

Już dziś, 7 grudnia o godzinie 17:00, Epic Games Store zaktualizuje ofertę na darmowe gry. Mamy więc ostatnie godziny na odebranie Jitsu Squad oraz Mighty Fight Federation. Potem ich miejsce zajmie odpowiednio GigaBash oraz Predecessor. Czy warto przypisać te gry do swojego konta?

Jak słoń w składzie porcelany, jak Godzilla wśród wieżowców

GigaBash autorstwa PassionRepublic Games to idealna propozycja dla miłośników wirtualnych bijatyk. Rozgrywka uderza w struny znane z filmów kaijū, więc należy spodziewać się potężnych przeciwników, którzy powalczą o miano króla tytanów, a przy okazji zdewastują całe miasta. GigaBash pozwoli grać solo, ale istnieje tryb lokalnej kooperacji oraz rywalizacja sieciowa.

Coś dla fanów MOBA

Predecessor można nazwać kuzynem Paragona. Mamy tu sieciowy model rozgrywki utrzymany w myśl prawideł MOBA, widok trzecioosobowy, dynamiczne i jednocześnie taktyczne starcia. Jeśli szukasz delikatnej odskoczni od League of Legends, to może warto przypisać Predecessor do swojego konta?

GigaBash oraz Predecessor staną się darmowe na Epic Games Store 7 grudnia od godziny 17:00 i w tym stanie będą utrzymane przez równy tydzień. Pamiętajmy również o alternatywnych ofertach na darmowe produkcje, czyli 33 gry do sprawdzenia na Xbox.

