Premiera nowych procesorów Intel Core 12. generacji przyniosła też nowe płyty główne. Nie trzeba jednak decydować się na wypasione, drogie modele Z690 – od niedawna na rynku są dostępne także tańsze konstrukcja z chipsetami H670, B660 i H610. Jakie modele przygotował Gigabyte?

Co nowego w płytach głównych Gigabyte B660 i H610?

Płyty B660 i H610 (póki co w ofercie producenta nie znajdziemy modeli H670) też obsługują procesory 12. generacji pod gniazdo LGA 1700 (Alder Lake-S), ale oferują skromniejszą funkcjonalność. Warto przeanalizować poniższą tabelę:

Nowe płyty oferują skromniejszy zestaw portów, aczkolwiek producent przygotował modele z różnych segmentów – począwszy od budżetowych konstrukcji do domu lub biura, a skończywszy na porządnych, efektownych modelach dla graczy. Warto jednak zwrócić uwagę, że żadna z wymienionych płyt tajwańskiego producenta nie oferuje wsparcia dla PCI-Express 5.0 (główne złącza działają w trybie PCI-Express 4.0).

Warto dodać, że w modelach B660 nie przewidziano funkcji podkręcania procesorów z odblokowanym mnożnikiem, więc można ustawić tylko szybsze taktowanie pamięci operacyjnej niż przewiduje to kontroler w procesorze (tj. DDR4-3200 lub DDR5-4800). Z kolei w H610 specyfikacja nie pozwala ani na podkręcanie procesora, ani też na obsługę szybszych pamięci (można zatem ustawić tylko DDR4-3200, bo dostępne modele obsługują tylko starszy typ pamięci).

Płyty główne dla graczy Gigabyte B660

W przypadku modeli dla graczy warto zwrócić uwagę na efektowną stylistykę. Producent zastosował rozbudowane radiatory i podświetlenie (RGB Fusion 2.0), więc sprzęt na pewno wpadnie w oko osobom zwracającym uwagę na wygląd komputera. Rzecz jasna nie zapomniano też o funkcjonalności, więc często mamy do czynienia z porządnym układem dźwiękowym, szybką kartą sieciową i bogatszym zestawem portów. Na uwagę zasługuje też autorska technologia sterowania wentylatorami Smart Fan 6.



Gigabyte B660 Aorus Master DDR4

Gigabyte B660 Aorus Master to topowa propozycja z chipsetem B660, która ma zainteresować bardziej wymagających klientów. Świadczy o tym nie tylko stylistyka, ale też mocna sekcja zasilania (16+1+1 60A) i bogaty zestaw portów. Cena też jest odpowiednio wyższa, bo Master to już koszt około 1100 złotych.

Płyta występuje w wersji pod pamięci DDR5 (Gigabyte B660 Aorus Master) i DDR4 (Gigabyte B660 Aorus Master DDR4). W obydwóch przypadkach przewidziano taki sam zestaw złączy – do dyspozycji oddano m.in. trzy sloty PCI-Express x16 (jedno ograniczono do trybu x4, a drugie do x1), a także trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4, cztery gniazda SATA. Graczy zainteresuje karta sieciowa 2.5G LAN, Wi-Fi w standardzie 6 (802.11ax) i dobrej klasy kodek audio Realtek ALC1220-VB.



Gigabyte B660M Aorus Pro AX DDR4

Gigabyte B660M Aorus Pro to mniejszy model, który plasuje się w trochę niższym segmencie (ceny jeszcze nie są znane, ale powinny oscylować w okolicach 1000 złotych). Płyta występuje aż w czterech wersjach – pod pamięci DDR5 i DDR4, a dodatkowo każda z nich oferuje opcjonalną kartę sieciową Wi-Fi 6 (dopisek AX).

Pomijając pamięci i opcjonalną, bezprzewodową kartę sieciową, wszystkie modele oferują bardzo podobną funkcjonalność. Na laminacie mATX przewidziano m.in. dwa złącza PCI-Express x16 (jedno x16, drugie x4), dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (jedno z nich wyposażono w radiator), a także cztery zwykłe SATA. Nie zabrakło też szybkiej karty sieciowej, aczkolwiek cięcie kosztów wymusiło zastosowanie gorszego kodeka audio. Sekcja zasilania też jest skromniejsza (12+1+1 60A).



Gigabyte B660I Aorus Pro DDR4

Gigabyte B660I Aorus Pro DDR4 zalicza się do konstrukcji formatu mini-ITX, więc pozwoli na budowę miniaturowego komputerka. Nie zrezygnowano jednak z ciekawej stylistyki, która ma przyciągnąć entuzjastów.

Płyta siłą rzeczy oferuje skromniejszą funkcjonalność – do dyspozycji oddano dwa banki pamięci DDR4 (nie ma wersji pod pamięci DDR5), slot PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej, a także jedno gniazdko M.2 pod szybkie dyski SSD PCIe 4.0 x4 i cztery SATA pod zwykłe dyski SSD/HDD. Graczy powinna też zainteresować szybka karta sieciowa 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada starszy kodek dźwiękowy Realtek ALC897.



Gigabyte B660 Gaming X AX DDR4

Gigabyte B660 Gaming X plasuje się poniżej linii Aorus. Rzecz jasna nie zrezygnowano z ciekawej stylistyki, ale funkcjonalność płyty jest skromniejsza (co oczywiście ma przełożenie na niższą cenę – w zależności od wersji sprzęt można kupić za jakieś 750 - 800 złotych).

Płyta jest dostępna w wersji pod pamięci DDR4 i DDR5, a w tej pierwszej dodatkowo można zdecydować się na opcjonalną kartę Wi-Fi (AX). Poza tym funkcjonalność jest identyczna, bo przewidziano trzy sloty PCI-Express x16 (dwa ograniczone do trybu x4), trzy gniazdka M.2 – jedno PCIe 3.0 x4 i dwa PCIe 4.0 x4 (jedno z nich wyposażono w radiator) i cztery zwykłe SATA. Nie zapomniano też o karcie sieciowej 2.5 GbE LAN.



Gigabyte B660M Gaming X DDR4

Gigabyte B660M Gaming X to pomniejszona wersja wcześniejszego modelu (tym razem w formacie mATX). Konstrukcja została utrzymana w ciekawej stylistyce z podświetleniem RGB Fusion 2.0, co powinno przyciągnąć uwagę graczy (szczególnie tych, którzy szukają trochę tańszych modeli, bo cena to około 750 zł).

Tym razem przygotowano cztery warianty – pod pamięci DDR4 i DDR5, a do tego i tu i tu można wybrać model z bezprzewodową kartą Wi-Fi (AX). Na niewielkim laminacie przewidziano podstawowy zestaw portów, który obejmuje m.in. złącze PCI-Express 4.0 x16, dwa gniazdka M.2 pod szybkie dyski SSD PCIe 4.0 x4 (jedno z nich wyposażono w radiator) i cztery SATA. Z tyłu znalazła się m.in. karta sieciowa 2.5G LAN, wyjścia HDMI i DisplayPort, a także kilka portów USB.



Gigabyte B660M Gaming DDR4

Gigabyte B660M Gaming DDR4 to najtańsza propozycja typowo dla graczy (w zależności od wersji cena wynosi około 570 - 600 złotych). Płyta wyróżnia się ciekawą stylistyką, ale funkcjonalność została tutaj dosyć mocno ograniczona.

Na laminacie formatu mATX przewidziano tylko dwa banki pamięci DDR4, a do tego po jednym złączu PCI-Express x16 i x1, dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. kilka portów USB, trzy wyjścia wideo: VGA, HDMI i DisplayPort, a także szybką kartę sieciową 2.5G LAN. Opcjonalnie można też wybrać wersję z bezprzewodową kartą sieciową Wi-FI (AX).

Tanie płyty główne Gigabyte B660 i H610

W ofercie producenta znajdziemy też „cywilne” modele, które właściwie wyróżniają się… mniej efektowną stylistyką. To konstrukcje, które pozwolą na budowę tańszego zestawu do gier bądź też komputera do domu lub biura (szczególnie modele z chipsetem H610).



Gigabyte B660 DS3H DDR4

Gigabyte B660 DS3H występuje aż w czterech wersjach: standardowej pod pamięci DDR4 (Gigabyte B660 DS3H DDR4), pod pamięci DDR4 z kartą sieciową Wi-Fi AC (Gigabyte B660 DS3H AC DDR4), pod pamięci DDR4 z kartą sieciową WIFI AX (Gigabyte B660 DS3H AX DDR4) i pod pamięci DDR5 z kartą sieciową Wi-Fi AC (Gigabyte B660 DS3H AC). Ceny oscylują w granicach 650 - 750 złotych.

Poza tym na laminacie przewidziano właściwie taki sam zestaw portów. Do dyspozycji oddano pięć slotów PCI-Express x16 (jeden działa w trybie x16, a pozostałe w trybie x1), a także dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Z tyłu wyprowadzono m.in. wyjścia HDMI i DisplayPort, kilka portów USB (w tym szybki USB 3.2 Gen2x2) i standardową kartę sieciową GbE LAN.



Gigabyte B660M DS3H DDR4

Gigabyte B660M DS3H DDR4 to pomniejszona wersja wcześniejszego modelu Gigabyte B660 DS3H, która pozwoli na budowę podstawowego komputera w mniejszej obudowie. Tym razem przygotowano tylko dwa modele – zwykły i z bezprzewodową kartą sieciową Wi-Fi (AX). Ceny jak na tę platformę wyglądają naprawdę nieźle - w promocji można je dorwać ponizej 500 złotych.

Konstrukcja zalicza się do modeli typu mATX, więc na laminacie znajdziemy skromniejszy zestaw portów – w tym jedno złącze PCI-Express x16 i dwa PCI-Express x1, a do tego dwa gniazdka M.2 pod szybkie dyski SSD PCIe 4.0 x4 i cztery SATA pod zwykłe dyski SSD/HDD. Co ciekawe, na tylnym panelu wyprowadzono cztery wyjścia obrazu (w tym dwa DisplayPort), a także szybką kartą sieciową 2.5G LAN (i opcjonalną, bezprzewodową Wi-Fi AX).



Gigabyte B660M D3H DDR4

Gigabyte B660M D3H DDR4 to nieco uboższa wersja wcześniejszego modelu Gigabyte B660M DS3H DDR4. Płyta pozwoli na budowę taniego komputera do obsługi podstawowych zastosowań

Na laminacie mATX wyprowadzono trochę zmodyfikowany zestaw portów. Do dyspozycji oddano m.in. dwa złącza PCI-Express x16, jedno PCI-Express x1 i jedno stare PCI. Oprócz tego dwa gniazdka M.2 (w tym jedno z radiatorem) i cztery SATA. Nie zapomniano o wyjściach wideo dla zintegrowanej grafiki i szybkiej karcie sieciowej 2.5G LAN.



Gigabyte B660M D2H DDR4

Gigabyte B660M D2H DDR4 oferuje jeszcze skromniejszą funkcjonalność - płyta właściwie nada się do budowy tanich komputerów do domu lub biura.

Płyta obsługuje pamięci DDR4 (dwa banki) i oferuje niezbędny zestaw portów – do dyspozycji oddano m.in. złącze PCI-Express x16 i dwa PCI-Express x1, dwa gniazdka M.2 i cztery zwykłe SATA. Tylny panel oferuje kilka portów USB i dwa wyjścia wideo dla zintegrowanej grafiki. Co ciekawe, znajdziemy tutaj też kartę sieciową 2.5 GbE LAN.



Gigabyte H610M S2H DDR4

Gigabyte H610M S2H DDR4 to najlepszy model z chipsetem H610, ale nie powinniśmy jednak oczekiwać wodotrysków - płyta pozwoli na budowę taniego zestawu do podstawowych zastosowań. W polskich sklepach przyjdzie nam za nią zapłacić trochę ponad 400 złotych.

Płyta oferuje właściwie tylko niezbędny zestaw portów. Na laminacie mATX przewidziano dwa banki pamięci DDR4 RAM, a do tego po jednym złączu PCI-Express x16 i x1, jedno gniazdko M.2 pod szybkie dyski SSD PCIe 3.0 x4 i cztery SATA pod zwykłe SSD/HDD. Z tyłu wyprowadzono m.in. kilka portów USB i cztery wyjścia obrazu (VGA, DVI, HDMI i DisplayPort).



Gigabyte H610M H DDR4

Gigabyte H610M H DDR4 to podobna konstrukcja, która różni się kilkoma szczegółami. Płyta nada się jako podstawa niedużego komputera do domu lub biura, który będzie wykorzystywany do podstawowych zastosowań.

Na laminacie mATX przewidziano bardzo podobny zestaw portów – też znajdziemy tutaj dwa banki pamięci DDR4 RAM, sloty PCI-Express x16 i x1, a także jedno gniazdko M.2 PCIe 3.0 x4 i cztery SATA. Różnica sprowadza się do skromniejszego zestawu portów na tylnym panelu (zrezygnowano z wyjść DVI i DisplayPort, więc dla zintegrowanej grafiki pozostaje VGA i HDMI).



Gigabyte H610M S2 DDR4

Gigabyte H610M S2 DDR4 to kolejna bardzo zbliżona konstrukcja do wcześniej opisywanych modeli. Płytka pozwoli na budowę taniego, podstawowego komputera do domu lub biura.

Funkcjonalność płyty też jest bardzo zbliżona. Na laminacie mATX umieszczono m.in. dwa banki pamięci DDR4, sloty PCI-Express x16 i x1, a do tego jedno gniazdko M.2 PCIe 3.0 x4 i cztery SATA. Producent zdecydował się jednak na kolejne cięcia na tylnym panelu – do dyspozycji oddano tylko wyjście wideo w standardzie VGA.



Gigabyte H610I DDR4

Gigabyte H610I DDR4 zalicza się do konstrukcji w formacie mini-ITX, więc pozwoli na budowę miniaturowego komputerka do obsługi podstawowych zastosowań.

Płyta oferuje właściwie tylko niezbędną funkcjonalność. Na laminacie przewidziano dwa banki pod pamięci DDR4 RAM, a także slot PCI-Express x16, jedno złącze M.2 PCIe 3.0 x4 (schowane pod radiatorem) i cztery zwykłe SATA. Na tylnym panelu przewidziano m.in. kilka portów USB i cztery wyjścia obrazu dla zintegrowanej grafiki (VGA, HDMI i 2x DisplayPort),

