Monitor Huawei MateView GT 27 to jedna z najciekawszych propozycji pośród uniwersalnych monitorów z gamingowym pazurem. Zalety w postaci odświeżania 165Hz czy świetnego odwzorowania barw dotychczas mocno tonowała cena. A ta właśnie spadła. Czy warto skorzystać z okazji?

Huawei? To oni potrafią w monitory?

Marka Huawei, z uwagi na telefoniczną czkawkę związaną z odcięciem od usług Google, od pewnego czasu konsekwentnie rozszerza oswoje portfolio sprzętowe w wielu kierunkach i to z naprawdę niezłym skutkiem. Wystarczy spojrzeć choćby na bardzo udane smartwatche, głośniki czy zyskujące ostatnio na popularności laptopy z serii Matebook.

Choć biegłości w produkcji monitorów jeszcze chińskiej marce brakuje, na rynku pojawiły się dwa urządzenia z zakrzywionym ekranem o nazwie Huawei MateView GT: interesujący 34-calowiec z wbudowanym w podstawę soundbarem, a także skromniejszy ceną i rozmiarem 27-calowiec, który można właśnie zakupić w najbliższych dniach w niższej, promocyjnej cenie.

Huawei MateView GT - uniwersalny monitor z gamingowym pazurkiem

Model MateView GT 27 mieliśmy okazję testować w benchmark.pl niedługo po premierze, stąd więcej szczegółów można znaleźć w recenzji. Oceniając ten monitor jako gamingowy, nie moglismy być zbyt łaskawi w ocenie - w dużej mierze z w powodu ówczesnej ceny. Nieco problemowa synchronizacja Adaptive Sync, dostrzegalne w grach smużenie i bardzo skromny zestaw wejść szły w parze z nieidealnym podświetleniem, co podsumowane kwotą około 1500 złotych było niesatysfakcjonujące dla większości graczy. Więc po co w ogóle piszemy o tej promocji?

Otóż ignorujac reklamowe hasła producenta dotyczące gamingu, a skupiając się na poszukiwaniach dobrze wykonanego, 27-calowego monitora uniwersalnego do pracy i codziennego użytku, z gamingowym pazurkiem (zwłaszcza do Xboxa) - to już zupełnie inna śpiewka. Zwłaszcza teraz, gdy cena w stosunku do ceny premierowej spadła o 40%. Można wręcz kolokwialnie rzec: "Grażyna, jest łokazja!".

W cenie zaledwie 899 złotych otrzymujemy estetycznie wykonany monitor z delikatnie zakrzywionym ekranem 2K, o świetnym kontraście i wysokiej jasności. Użytkownik może liczyć tutaj na naprawdę niezłe nasycenie kolorów i odwzorowanie barw, a przede wszystkim na odświeżanie 165Hz, które w większości zastosowań pozwoli momentalnie wybaczyć temu sprzętowi inne niedoskonałości. Dodatkowym, małym plusikiem jest wygodne sterowanie ustawieniami przy pomocy mini joysticka umieszczonego na dole ekranu.

Promocyjna cena powinna utrzymać się przez jeszcze kilka dni, a skorzystać z niej możecie między innymi w:

żródło: informacja własna