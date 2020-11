Prace nad GIMP 3.0 wystartowały już jakiś czas temu i autorzy wreszcie są gotowi, by pochwalić się zmianami i nowościami. Jeśli chcesz, możesz je przetestować już teraz, pobierając deweloperską wersję 2.99.2.

GIMP 3.0 coraz bliżej. Znamy nowości i zmiany

GIMP 3.0 nadciąga – od dłuższego czasu trwają prace nad nową wersją tego szalenie popularnego edytora grafiki. Będzie to potężna aktualizacja, przynosząca mnóstwo większych i mniejszych nowinek. Autorzy opublikowali pierwsze wydanie rozwojowe, dzięki czemu dowiadujemy się, czego możemy się spodziewać.



Tak wygląda GIMP 2...



... a tak GIMP 3.

Zacznijmy od najważniejszego, bo zmienia się nawet fundament. GIMP 3.0 będzie oparty na zestawie narzędzi GTK3 (a nie GTK2, jak ma to miejsce dotychczas). Z tym właśnie wiąże się cały szereg zmian. Możemy liczyć na przykład na nowocześnie prezentujące się widżety, okna dialogowe i paski narzędzi. Lepsza obsługa wyświetlaczy HiDPI, dostosowywanie się do jasnego lub ciemnego motywu systemowego oraz kilka palet ikon to kolejne nowości.

Dzięki przejściu na GTK3 możliwe będzie także tworzenie własnych, opartych na CSS-ie motywów. Wiąże się z tym także minus – dotychczasowe motywy nie będą kompatybilne.

Czy na tym lista zmian i nowości się kończy? W żadnym razie. Znajdują się na niej również: wielowarstwowe zaznaczanie, obsługa hot pluggingu, caching renderowanie czy obsługa rozszerzeń. Twórcy przeprowadzają również refatoryzację kodu. Sprawdź pełen przegląd nowinek.



Wielowarstwowe zaznaczanie w GIMP 3.

Pobierz GIMP 2.99.2 i poznaj funkcje, które trafią do GIMP-a 3.0.

GIMP 3.0 najpewniej ujrzy światło dopiero w przyszłym roku, ale jeśli chcesz sprawdzić te wszystkie nowości już teraz, to masz taką możliwość. Jeżeli nie przeszkadza ci fakt, że jest to niestabilna, deweloperska wersja, to możesz pobrać program GIMP 2.99.2, korzystając z poniższego przycisku:

Pamiętaj tylko, że w tej wersji mogą występować najróżniejsze błędy, niektóre funkcje mogą nie działać, a sam program może się wieszać i odmawiać posłuszeństwa w najmniej odpowiednich momentach. Jeżeli zamiast tego szukasz stabilnej wersji, to znajdziesz ją pod tym linkiem – pobierz GIMP 2.10.22.

Źródło: GIMP, OMG! Ubuntu!

Czytaj dalej o oprogramowaniu: