Weekend zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, możecie śmiało kompletować już repertuar na długie godziny przed małym ekranem. Z pomocą nadciąga jeden z serwisów streamingowych, dzięki któremu niedawną premierę kinową – Gladiator 2 – obejrzycie w domu zupełnie za darmo.

Gladiator 2 za darmo w streamingu

Debiutująca niedawno, głośna kontynuacja superprodukcji Ridleya Scotta – “Gladiator 2” – jest już dostępna w formule PVOD. Obejrzycie ją więc w domu, jednak za wypożyczenie tytułu trzeba będzie niemało zapłacić (to koszt przeszło 50 zł). A może jednak wcale nie trzeba?

Żaden to bait, lecz promocja serwisu Sweet.tv., który przewidział atrakcyjną ofertę dla swoich nowych użytkowników. To nie tylko 7 dni darmowego dostępu do treści, ale i kod rabatowy, dzięki któremu uzyskacie nieodpłatny dostęp do wybranego, premierowego filmu z katalogu, w tym m.in. “Gladiatora 2”.

Co zrobić, aby skorzystać z okazji?

Gladiator 2 za darmo – kod promocyjny

Film “Gladiator 2” za darmo obejrzycie bez konieczności podpinania karty kredytowej. Wystarczy, że wykonacie kolejne kroki z poniższej instrukcji:

Załóż darmowe konto w serwisie,

Aktywuj konto na telewizorze w aplikacji Sweet.tv,

Wybierz film, który chcesz obejrzeć – np. “Gladiator 2”,

Wprowadź kod promocyjny: “2025”.

Tytuł jest dostępny w wersji 4K, z polskim lektorem i napisami.

O czym jest nowy film Ridleya Scotta?

Akcja “Gladiatora 2” ma miejsce około 25 lat po wydarzeniach z oryginału; sam tytuł skupia się zaś na postaci Lucjusza (Paul Mescal) – syna Lucilli (Connie Nielsen) i siostrzeńca Kommodusa (Joaquin Phoenix), który już jako dorosły mężczyzna staje do walki jako gladiator, zbuntowany wobec rządów cesarzy Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Na budżecie produkcji w żadnym wypadku nie oszczędzano. Ostatecznie miał wynieść on około 310 mln dolarów (dla porównania, część pierwsza pochłonęła około 100 mln dolarów). Mimo to widowisko spotkało się z mieszanymi opiniami (jego średnia ocen to: 6.6 /10 w IMDb oraz 6.2 / 10 na Filmwebie).

Tym bardziej warto wykorzystać okazję do zapoznania się z nim zupełnie za darmo. Do premiery produkcji w ramach abonamentu VOD przyjdzie nam bowiem jeszcze trochę poczekać.

Źródło: Sweet.tv