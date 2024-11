Przenośny LG XBOOM XL9T ma po dwa głośniki nisko- i wysokotonowe, które w połączeniu z mocą tysiąca watów powalają mu świetnie brzmieć nie tylko w warunkach domowych, ale też w czasie imprez plenerowych.

To uniwersalne centrum rozrywki dla entuzjastów oferuje również sporo dodatkowych opcji. Warto się zainteresować jego możliwościami, jeśli potrzebujemy dobrego nagłośnienia w każdych warunkach.

Moc 1000 watów

Na każdym festiwalu muzycznym zawsze znajdzie się ktoś, kto jest zdziwiony, że na polu namiotowym czy kempingu impreza wcale nie kończy się razem z ostatnim koncertem, tylko trwa do rana. Często zdarza się, że owa osoba, nawigując na słuch, uda się do miejsca, skąd rozlega się zbyt głośna jej zdaniem muzyka. I domaga się, by ją przyciszyć. Co robić w takiej sytuacji? Możliwych reakcji jest oczywiście wiele, od mniej do bardziej uprzejmych. Jedną z najlepszych jest zapewnienie, że tej osobie tylko się wydaje, że muzyka jest za głośna. Wymaga to podkręcenia głośnika do maksimum mocy i wskazania, że dopiero teraz jest za głośno. A potem można już spokojnie kontynuować festiwalowe imprezowanie.

Oczywiście pod warunkiem, że nasze nagłośnienie rzeczywiście da radę zagrać z większą mocą wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Nie tylko w tej konkretnej sytuacji, ale w każdej. W nocy i we dnie, w plenerze czy w pomieszczeniach. LG XBOOM XL9T z jego wyjściową mocą tysiąca watów pozwala się o ten jeden drobny szczegół nie martwić wcale. Ten sprzęt zawsze może być głośniejszy. Także dzięki opcji Sound Boost, która daje mu dodatkowy zastrzyk mocy i zwiększoną donośność, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach. A to tylko pierwsza z jego zalet.

Głośnik LG XBOOM XL9T rozkręci każdą imprezę!

Ostre brzmienie na całej skali

Choć LG XBOOM XL9T będziemy dla wygody nazywać głośnikiem, to nie jest to określenie zbyt precyzyjne. Tak naprawdę jest to zestaw głośników. Dwa ośmiocalowe odpowiadają za niskie brzmienia i serwują mocne, wyczuwalne basy nawet przy niskiej głośności. Dwa trzycalowe z kolei dbają o to, by drugi koniec skali, ten, na którym są wysokie tony dźwięku o dużej częstotliwości, również brzmiał klarownie i szczegółowo. Właśnie poprzez połączenie czterech osobnych źródeł dźwięku ten sprzęt od LG gra tak świetnie.

Wystarczy sparować go z jakimś urządzeniem. Może to być smartfon, tablet czy laptop. A nawet telewizor, jeśli nie chcemy, by LG XBOOM XL9T tylko czekał na kolejną imprezę. Przecież może się przydać w domu także w warunkach całkiem zwyczajnych, z powodzeniem zastępując dedykowany soundbar lub zestaw kina domowego w trakcie oglądania filmów czy seriali. A gdy wezwie go impreza, będzie zawsze gotów. Czy to w czterech ścianach, czy też w miejscu, gdzie ścian nie ma.

W ofercie nie tylko muzyka

Mocy i dobrego brzmienia wymagamy od każdego systemu nagłośnienia. I ten wymóg LG XBOOM XL9T bezproblemowo spełnia. Ale zostanie sercem imprezy ułatwiają mu także liczne dodatkowe funkcje. Nie tylko wspomniany Sound Boost, który w razie potrzeby dołoży więcej mocy. Maszyna do grania od LG ma też na przykład dedykowaną aplikację, której częścią jest DJ mikser, pozwalający wejść na wyższy poziom rozkręcania imprezy. Jest tutaj również opcja podłączenia mikrofonu i systemowego wyciszenia wokalu, czyli zmiany XBOOM XL9T w zestaw do karaoke. Albo w gitarowy wzmacniacz, jeśli ktoś będzie akurat takiego potrzebował.

LG XBOOM XL9T potrafi więcej, niż myślisz

I nie da się też nie zauważyć, że ten sprzęt oprócz niezapomnianych wrażeń audio oferuje również efekty wizualne. Nie są to tylko wielokolorowe świetlne pierścienie, pulsujące i migające w w rytm muzyki. W solidnej obudowie LG XBOOM XL9T znajdują się także migające punktowe światła X-Flash, a nawet całkiem duży ekran Pixel Art Display. Ten ostatni może wyświetlać efekty z wbudowanej biblioteki, ale też tekst przesłany z aplikacji. Możliwości jest mnóstwo i jedno tylko jest pewne – ten sprzęt nie tylko zapewni świetne brzmienie, ale też zrobi odpowiednią atmosferę.

LG XBOOM XL9T może nie jest najlżejszy, ale wystarczająco mobilny, dzięki wyprofilowanemu uchwytowi oraz kółkom na podstawie, by móc go ze sobą wszędzie zabrać. I jego plenerowy charakter dodatkowo podkreśla certyfikat IPX4, który gwarantuje odporność na zachlapanie czy lekki deszcz.

To sprzęt uniwersalny i łatwy w obsłudze, a oprócz tego wyróżniający się mnogością dodatkowych opcji. I mocą oraz jakością brzmienia. Jest więc zdecydowanie wart uwagi miłośników zabaw przy każdej muzyce.