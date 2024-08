LG UltraGear 32GS95UE to monitor zaprojektowany z myślą o wymagających graczach. Producent zastosował w nim innowacyjny tryb Dual-Mode, dzięki czemu sprzęt spełnia oczekiwania zarówno fanów pięknych gier strategicznych, jak i dynamicznych strzelanek.

Płatna współpraca z LG

Dobry komputer do grania nie może obyć się bez odpowiedniego monitora, bo to właśnie on ma kluczowy wpływ na wrażenia z rozgrywki. Najbardziej wymagający gracze powinni więc wybrać wydajny komputer, ale przy okazji zainwestować także w dobry monitor. Często jednak stajemy przed wyborem pomiędzy wysoką rozdzielczością a szybkim odświeżaniem ekranu.

Firma LG udowadnia, że można połączyć jedno i drugie. Model LG UltraGear 32GS95UE powinien spełnić oczekiwania wymagających graczy, którzy chcieliby korzystać z wysokiej rozdzielczości i szybkiego odświeżania. Sprzęt ma jednak jeszcze kilka innych zalet, które powinny podbić serca fanów gamingu.

Już nie musisz wybierać między rozdzielczością a odświeżaniem

LG UltraGear 32GS95UE został wyposażony w 32-calowy wyświetlacz OLED z technologią Micro Lens Array+, który wyróżnia się ultraszybkim czasem reakcji, wysokim kontrastem i wsparciem dla techniki HDR (co potwierdzono certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400). Uwagę zwraca bezramkowa konstrukcja, która zwiększa powierzchnię ekranu i estetykę monitora.

UltraGear 32GS95UE to pierwszy monitor LG, przy którym możemy liczyć i na wysoką rozdzielczość, i szybkie odświeżanie. Oferuje innowacyjny tryb Dual-Mode, dzięki czemu ekran pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 px) z odświeżaniem 240 Hz lub w rozdzielczości FHD (1920 x 1080 px) z odświeżaniem podniesionym aż do 480 Hz.

Tryb Dual-Model szczególnie powinni docenić gracze, którzy lubią grać w różnorodne gry. Wyższa rozdzielczość sprawdzi się w mniej wymagających grach strategicznych i RPG, gdzie będzie można dostrzec detale czy szczegóły mapy. Z kolei wyższe odświeżanie ekranu będzie nieocenione w szybkich grach akcji, gdzie każdy ułamek sekundy ma znaczenie, a płynność obrazu pomaga zdobyć przewagę nad przeciwnikiem.

Warto dodać, że monitor zapewnia wsparcie dla technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro. Synchronizacja odświeżania zapobiega zacinaniu i rozrywaniu obrazu, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę. Funkcja ta szczególnie zadowoli fanów dynamicznych gier akcji. W połączeniu z szybkim czasem reakcji gracze mogą cieszyć się płynną rozgrywką bez opóźnień.

Funkcjonalność, która ułatwia rozgrywkę

Gracze mogą skorzystać z panelu OnScreen Control, gdzie przewidziano opcje konfiguracyjne, a także dodatkowe funkcje ułatwiające rozgrywkę (np. poprawę kontrastu, celownik czy licznik FPS)

Dobry monitor nie obejdzie się bez nowoczesnego zestawu portów. Do dyspozycji oddano dwa porty HDMI 2.1 oraz jeden DisplayPort 1.4 z technologią VESA DSC, które pozwolą na podłączenie komputera lub konsoli i wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu. Dodatkowo przewidziano dwa porty USB 3.0 do podłączenia urządzeń peryferyjnych.

Ciekawostką jest zestaw głośników Pixel Sound, które zapewniają immersyjne doświadczenie audio-wizualne, eliminując potrzebę posiadania dodatkowych głośników. Oprócz tego przewidziano złącze audio do podłączenia słuchawek z mikrofonem.

Komfort gry ponad wszystko

Sama specyfikacja to nie wszystko. Gracze mogą także liczyć na przydatne technologie, które pozwalają na komfortową rozgrywkę bez nadmiernego obciążenia oczu. Nawet podczas wielogodzinnych sesji przed monitorem będą oni mogli skupić się na ulubionym tytule.

Ekran wyposażono w powłokę antyodblaskową, która redukuje refleksy świetlne. To rozwiązanie docenią gracze korzystający z monitora w jasnych pomieszczeniach lub mający za sobą źródła światła. Dodatkowo technologia Low Blue Light zmniejsza emisję niebieskiego światła, co ogranicza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

LG UltraGear 32GS95UE wykorzystuje smukłą podstawę typu "L", dzięki której można regulować wysokość, nachylenie czy obrót ekranu. Dodatkowo pozwala ona na montaż monitora na ścianie. Nowoczesne wzornictwo i przemyślana konstrukcja sprawiają, że sprzęt prezentuje się schludnie, a kable nie plączą się za biurkiem.

Dwa lata gwarancji na ekran

Wysoka jakość rozgrywki to nie tylko bardzo dobre odwzorowanie kolorów czy błyskawiczna reakcja matrycy, ale również niezawodność samego monitora. Decydując się na zakup monitora LG UltraGear 32GS95UE do końca roku będzie on objęty gwarancją ze specjalną ochroną. Będzie ona obejmowała naprawę lub wymianę monitora w przypadku wystąpienia wad produktu, w tym tych polegających na utrwaleniu wyświetlanego obrazu, powstałego w wyniku długotrwałego wyświetlania treści o charakterze statycznym. Zgłaszając ewentualną potrzebę naprawy wystarczy tylko okazać dowód zakupu.

Gracze będą zachwyceni

LG UltraGear 32GS95UE to nowoczesny, funkcjonalny i innowacyjny monitor, który powinien podbić serca miłośników gamingu. Możemy liczyć na bardzo dobrą jakość obrazu, a podwójny tryb wyświetlania pozwoli wykorzystać potencjał sprzętu w najróżniejszych grach.

Producent zadbał też o funkcjonalność i ergonomię monitora. Dodatkowe funkcje ułatwią rozgrywkę, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać przewagę nad przeciwnikiem i monitorować parametry wpływające na rozgrywkę. Nie będzie też problemu z wielogodzinnymi sesjami w ulubionych tytułach.

