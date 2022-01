LG Tone Free FP8 to bezprzewodowe słuchawki TWS z baterią na 9 godzin bez etui oraz 25 godzin wraz z nim. Po włączeniu efektów Meridian grają dobrze, są bardzo wygodne, mają niezłe mikrofony, ANC, sterowanie dotykowe i dezynfekcję UV. Czy warto kupić LG FP8? Zobacz recenzję.

ocena redakcji:









4,5/5

LG Tone Free FP8 - recenzja

Uwaga! Będą tajemne oznaczenia, które jednym wyjaśnią prawie wszystko, a innym nie powiedzą nic. Sprawa wygląda tak: TWS, BT 5.2, ANC, aptX, AAC, Meridian EQ, IPx4, 3x MEMS z NR, multi parowanie, Li-ion 2x 68 + 390 mAh z Qi oraz UV. Wszystko jasne? Jeśli tak, to gratuluję wiedzy! A jeśli nie, to już śpieszę z wyjaśnieniem.

LG Tone Free FP8 to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (TWS) z najnowszą łącznością Bluetooth 5.2 oraz systemem aktywnej redukcji szumu (ANC). Technologia ta sprawia, że słuchanie muzyki na hałaśliwych ulicach, w komunikacji miejskiej albo w gwarnym biurze jest o wiele bardziej komfortowe. Po prostu zewnętrzne hałasy są wyciszane przez słuchawki, więc nie przeszkadzają w słuchaniu.

Zobacz również:Jak dobrze wybrać słuchawki dla siebie? Poradnik

Ponadto LG FP8 mają wsparcie dla kodeków aptX i AAC, co przekłada się na dobrą szczegółowość i czystość dźwięku. Tym bardziej, że brzmienie można wzbogacić o udane, dobrze zoptymalizowane efekty korektora dźwięku Meridian EQ. Dodam jeszcze, że przetworniki są dynamiczne i mają średnicę 8 mm.

Obudowy słuchawek mają wodoszczelność na poziomie IPx4, więc są odporne na lekki deszcz i pot, ale nie powinny być zalane lub całkowicie pokryte wodą. W ich wnętrzach umieszczono 3 pary mikrofonów MEMS z redukcją szumu podczas rozmowy (dwie pary łapią głos, a jedna obsługuje ANC). Słuchawki można sparować maksymalnie z pięcioma urządzeniami (multi parowanie).

Akumulatory w obu słuchawkach mają pojemność 68 mAh, a do tego dochodzi jeszcze etui ładujące z ogniwem 390 mAh oraz funkcją bezprzewodowego ładowania w popularnym standardzie Qi. Co ciekawe etui ma funkcję dezynfekcji słuchawek za pomocą światła UV, przydatną nie tylko w obecnych czasach, ale po prostu zawsze.

Teraz chyba wszystko prezentuje się klarowniej, więc możemy przejść do realnych wrażeń z używania słuchawek LG Tone Free FP8.

Komfort i jakość

Komfort noszenia słuchawek TWS zawsze jest kwestią indywidualną, zależną np. od kształtu i wielkości małżowin usznych. Obiektywnie można powiedzieć, że LG Tone Free FP8 są lekkie, małe i zaokrąglone. Natomiast subiektywnie dodam, że okazały się dla mnie bardzo wygodne i nie wysuwały się z uszu podczas mówienia.

Bardzo dobrze oceniam też krótkie wypustki na dole. Idealnie wpasowały się we wcięcie międzyskrawkowe (obiecuję już nie pisać więcej takich określeń… w tej recenzji). Dzięki temu oraz zastosowaniu bardzo dobrych gumek słuchawki nie przesuwają się i nie mają tendencji do wypadania podczas biegania i ćwiczeń.

Uszczelki silikonowe, izolacja pasywna

W komplecie otrzymujemy 3 pary uszczelek dokanałowych w rozmiarach S/M/L. Według deklaracji producenta zostały one wykonane z hipoalergicznego silikonu klasy medycznej (ISO 10993 i USP klasy VI). Dla mnie najważniejsze jest to, że faktycznie gumki nie podrażniają, są wygodne, miękkie i dobrze trzymają słuchawki w uszach.

Izolacja pasywna jest dość przeciętna. Wystarcza tylko w miejscach niezbyt głośnych - trochę głośniejszy szum wentylatora w komputerze jest słyszalny. Zaletą jest to, że uszczelki silikonowe przylegają szczelnie, zwłaszcza po kilku minutach, gdy zrobią się lekko wilgotne od pary wewnątrz ucha. Izolacja kanału słuchowego jest na tyle dobra, że słuchawki są w stanie wygenerować odpowiednio mocne tony niskie.

Od wewnętrznej strony słuchawki mają czujniki zbliżeniowe, dzięki którym muzyka pauzuje się automatycznie gdy wyjmiemy je z uszu. Odtwarzanie wraca po ponownym włożeniu.

Z kolei na zewnątrz umieszczono panele dotykowe. Są małe ale mają dobrą czułość i działają precyzyjnie. Prawidłowo wykrywają pojedyncze dotknięcia i długie przytrzymania.

Dotykowo można:

pauzować/odtwarzać (pojedyncze dotknięcie)

regulować głośność (podwójne dotknięcie w lewą lub prawą słuchawkę)

przełączać utwory (potrójne dotknięcie w lewą lub prawą słuchawkę)

włączać ANC i tryb przezroczysty (przytrzymanie)

odbierać / kończyć rozmowę telefoniczną (pojedyncze lub podwójne dotknięcie)

odrzucać połączenie (przytrzymanie)

Rozpoznawanie dotyku można zablokować, a opcje dotykowe można dostosować do swoich preferencji.

Jako ciekawostkę dodam, że magnesy wbudowane w słuchawki sprawiają, że trzymają się one nie tylko wewnątrz etui, ale też trzymają się siebie nawzajem.

Wodoszczelność

Standard IPx4 to przeciętny poziom ochrony przed wodą. Słuchawki powinny wytrzymać niezbyt intensywne pocenie się oraz niewielki opady deszczu. Można przyjąć, że nadają się do lekkiego treningu lub biegania. Po prostu w razie mocnego pocenia trzeba je od czasu do czasu wyjąć z uszu i przetrzeć, a w trakcie ulewnego deszczu trzeba je schować.

ANC i tryb otoczenia

Aktywna redukcja hałasu radzi sobie w miarę dobrze z lekkimi szumami, a także nie powoduje “dziwnego” uczucia zatkanych uszu. Jednak na hałaśliwych ulicach miasta ANC można wyłączyć całkowicie, by oszczędzać baterię.

Troszkę gorzej jest jednak z trybem otoczenia, który brzmi trochę sztucznie. Dźwięki są plastikowe, syntetyczne i lekko oddalone. Jasne, że wciąż lepszy jest taki tryb, niż żaden - słychać głośniejsze silniki, klaksony i dzwonki rowerowe. Po prostu brzmią one niezbyt naturalnie.

Tryb otoczenia może działać na dwa sposoby - klasyczny tryb przezroczysty, albo podkreślanie głosu ludzkiego. Ten drugi warto włączyć na moment, np. w sklepie, podczas rozmowy przy kasie.

Jakość mikrofonu

Poniżej możecie znajdziecie fragment głosu nagranego za pomocą mikrofonów, w słuchawkach LG Tone Free FP8. Oceńcie jakość sami i napiszcie w komentarzach co o niej sądzicie. Moim zdaniem jakość jest akceptowalna. Komunikacja głosowa w obie strony jest zrozumiała. Redukcja szumu w mikrofonie wspomaga czystość głosu, zwłaszcza gdy w tle słychać inne rozmowy lub dźwięki.

Głośność i czas pracy na baterii

Słuchawki są wystarczająco głośne, ale na pewno nie określiłbym ich jako bardzo głośne. W tym modelu na co dzień używałem poziomu głośności około 3/4, ale muszę przyznać, że w bardzo głośnym otoczeniu, gdy nawet ANC nie wystarczało, musiałem podkręcić głośność go 90%. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia dźwięku, ale też czasu pracy na baterii. Słuchawki grają głośniej z włączonymi efektami Meridian.

Z wyłączonym ANC słuchawki działają 10 godzin, a z włączonym około 6 - 6,5. To bardzo dobre wyniki, jak na małe słuchawki TWS, bardzo zbliżone do deklaracji producenta. Do tego dochodzi jeszcze akumulator w etui, więc łącznie wychodzi nawet 24 - 25 godzin słuchania.



dotknij/kliknij, aby powiększyć

Ładowanie samych słuchawek w etui jest dość szybkie - trwa około godzinę. Natomiast ładowanie "pustego" akumulatora jednocześnie w etui i w słuchawkach może trwać ponad 2 godziny.

Dezynfekcja UV

Etui jest ma wewnątrz diody UV, które zabijają bakterie na uszczelkach dokanałowych (dlatego są one półprzezroczyste). Deklarowana skuteczność to nawet 99,9%. Tego potwierdzić nie mogę, bo nie mam laboratorium analitycznego pod ręką, ale światło UV niemal na pewno daje więcej, niż brak światła UV.

Odkażanie UV włącza się tylko podczas ładowania słuchawek (zarówno indukcyjnie, jak i przewodowo).

Aplikacja na telefon

Program nazywa się LG Tone Free i jest darmowy. Daje dostęp do włączania i wyłączania ANC oraz trybu otoczenia. Pozwala włączyć jeden z kilku predefiniowanych ustawień korektora dźwięku Meridian lub ustawić EQ ręcznie. Bardzo przydatna może być zmiana opcji dotykowych lub blokada dotyku. Aplikacja pozwala też aktywować tryb gier, w którym opóźnienia dźwięku są mniejsze, choć kosztem lekko obniżonej jakości.

Szumy własne

Słuchawki mają lekkie, ale słyszalne szumy własne. Można to z całą pewnością określić jako wadę, choć słyszalną tylko przy cichym odtwarzaniu muzyki. Szumy powstają tylko gdy słuchawki są aktywne. Warto dodać, że aktywują się po wykryciu dźwięku, a dezaktywują gdy nic w słuchawkach nie leci przez około 30 sekund w trybie wyłączonego ANC (wtedy szum znika). W trybie włączonego ANC i trybie otoczenia słuchawki nie dezaktywują się same. W tym ostatnim jest nawet większy, bo dochodzą jeszcze szumy zewnętrzne, odbierane przez mikrofony słuchawek.

Jakość dźwięku

Efekty Meridian są rewelacyjne. Spotykam się z nimi dopiero drugi raz w życiu (pierwszy raz był w poprzednich słuchawkach LG Tone Free FN7), ale nie mogę się ich bardziej nachwalić. Zupełnie serio, jestem ostatnią osobą, która polecałaby jakiekolwiek sztuczne efekty audio, bo najczęściej ich nie znoszę. Jednak efekty stworzone we współpracy z firmą Meridian Audio są po prostu świetne.

Ba! Moim zdaniem efekty Meridian są największą zaletą słuchawek LG Tone Free FP8. Cztery z pięciu fabrycznych ustawień brzmią bardzo atrakcyjnie i mają wręcz pozytywny wpływ na subiektywne postrzeganie muzyki w większości gatunków muzycznych. Najczęściej używałem chyba Treble Boost.

Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem słuchawkom LG nie brakuje tonów niskich. Czasami są one wręcz trochę zamulone i warto je oczyścić, nadać im lekkości, jednocześnie polepszając przestrzeń. Taki efekt daje właśnie ustawienie Treble Boost. Tony wysokie nie są kłujące, ale scena się rozszerza i słychać więcej przestrzeni.

Dodam, że brzmienie tych słuchawek staje się atrakcyjne dopiero po kilku minutach, gdy uszczelki dokanałowe zaczną przyklejać się do kanału słuchowego, tym samym izolując go i nie wypuszczając ciśnienia.

SAINt JHN, Imanbek - Roses - Imanbek Remix

Bez włączonych efektów Meridian ten utwór gra blisko uszu, scena jest dość wąska, a brzmienie ma podkreślone tony niskie, ale słabą górę. W dowolnym trybie Meridian utwór brzmi lepiej, a najlepiej w trybie Treble Boost. Dół wciąż jest mocny, ale środek staje się o wiele wyraźniejszy, a góra pasma jest całkowicie nie do poznania. Brzmi o niebo lepiej niż bez ustawienia Meridian. Treble Boost powiększa przestrzeń bardzo mocno, rozszerza scenę przede wszystkim wszerz, ale również w głąb. Wrażenia są po prostu o wiele lepsze.

Michael Jackson - Xscape

Ponownie bez efektów Meridian brzmienie jest zbyt przymulone, basowe, ze słabą górą, ale… Włączam Treble Boost i magia! Tak jakbym założył zupełnie inne słuchawki, o dwie klasy lepsze, żywiołowe, dynamiczne, rozrywkowe, z większą przestrzenią i znacznie mocniejszą górą. W zasadzie powinienem z góry założyć, że tryb Treble Boost jest najlepszym trybem dla tych słuchawek. Brzmią z nim świetnie. Szczegółowość w środku i górze pasma jest dobra, nie ma syczących sylab nawet przy najwyższej głośności, a całość jest dobrze zbalansowana, z podkreślonym, miękkim dołem.

Chris Jones - Long After You Are Gone

Tutaj nawet nie próbuję wyłączać trybów Meridian. Po prostu brzmienie jest nieatrakcyjne bez tego. Ponownie Treble Boost robi najlepszą robotę. Słuchawki generują przede wszystkim zaskakująco czyste i dynamiczne brzmienie, które sprawia wrażenie, jakby pochodziło z dużych, zamkniętych słuchawek wokółusznych, a nie małych dokanałowych. Mocny, dociążony, długo wybrzmiewający dół, lekko cofnięty, ale wyraźny środek i przestrzenna, czysta góra. Szczegółowość na wysokim poziomie. Całość ocieplona, ale atrakcyjna.

Pendulum - Granite

Bez efektów Meridian brzmi to zatrważająco słabo. Po włączeniu trybu Treble Boost różnica jest kolosalna, oczywiście “na plus”. Co prawda nadal góra brzmi trochę sztucznie, ale i tak jest nieporównywalnie lepiej niż z wyłączonym Meridianem. Dół jest mocny, może nawet nadal za mocny i trochę przymulony. Środek brzmi najkorzystniej. Całość wygląda tak, że dół jest ocieplony, środek lekko ocieplony, a góra trochę metaliczna (słychać też kompresję). Ogólnie jest w miarę dobrze, zwłaszcza pod względem przestrzeni i mocy, ale czystość jest średnia.

Death - Empty Words

Jest zaskakująco dobrze! Szczególnie w trybach Natural i Treble Boost. W pierwszym z nich tony niskie nie są przymulone i brzmienie jest czystsze, a w drugim przestrzeń jest większa, gitary wyprowadzone na pierwszy plan, ale też tony niskie trochę za bardzo podbite. Dół jest lekko ocieplony, środek dość neutralny, a góra ponownie lekko metaliczna, ale wciąż przyjemna, szczegółowa (tylko słychać kompresję w talerzach perkusji). Jak na dość przymulone w dole słuchawki muszę przyznać, że ciężka muzyka gitarowa brzmi dobrze. Jedyne czego trzeba dopilnować, to włączenie odpowiedniego trybu Meridian (albo po prostu raz na zawsze zostawić włączony Treble Boost, który pasuje niemal do wszystkiego).

LG Tone Free FP8 - opinia

Są lekkie i bardzo wygodne oraz wyposażone w uszczelki dokanałowe, które dobrze trzymają się ucha. Słuchawki nie wypadają podczas ćwiczeń i nie wysuwają się podczas mówienia. Oferują około 10 godzin czasu pracy, a wraz z etui nawet 24 - 25. Po włączeniu jednego z trybów Meridian grają po prostu bardzo atrakcyjnie, rozrywkowo, czysto i z mocnym basem. Bez trybu Meridian jest gorzej. LG Tone FP8 mają niezłe mikrofony, w miarę dobre ANC z trybem “przezroczystym”, a także funkcję bezprzewodowego ładowania akumulatora oraz dezynfekcji za pomocą promieniowania UV.

Znakomity komfort, dobry dźwięk w trybie Meridian i długi czas pracy wraz z ładowaniem bezprzewodowym to ich najmocniejsze strony. Czy są warte niecałe 800 zł? Cóż, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sam. LG Tone Free FP8 są przyjemne w użyciu, ale trzeba przyznać, że konkurencja w tej cenie jest bardzo mocna.

Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie o LG Tone Free FP8. Udanego dnia!

Opinia o LG TONE Free FP8 Plusy długi czas pracy na baterii i ładowanie bezprzewodowe,

dobra jakość dźwięku z właczonymi efektami Meridian,

aktywna redukcja hałasu (ANC) z trybem przezroczystym,

wystarczająco dobre mikrofony do rozmów głosowych,

dezynfekcja promieniami UV,

wzorowy komfort i dobra jakość wykonania,

więkkie gumki dobrze trzymają słuchawki w uszach, Minusy skutecznosć ANC jest przeciętna,

po wyłączeniu efektów Meridian spada jakość i głośność dźwięku,

w tej cenie poziom wodoszczelności powinien być wyższy (jest IPx4)